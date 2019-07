Bei der Wohnanlage Schönblick im August-Springer-Weg fand jetzt das Richtfest für den ersten Bauabschnitt statt. Die Redner und geladenen Gäste waren sich einig, dass die neue Wohnbebauung am Standort des ehemaligen Krankenhauses einen deutlichen Mehrwert für die Gesamtstadt bringe.

Gespannt verfolgen die Gäste den Richtspruch beim Richtfest für die Wohnanlage Schönblick am August-Springer-Weg. Im Frühjahr sollen dort die ersten Bewohner einziehen. | Bild: Sprich, Roland

Matthias Günther, Geschäftsführer der FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH in Dossenheim bei Heidelberg, die Investor und Bauherr des Projektes ist, verwies auf den raschen Baufortschritt: „Das Projekt hatte eine lange Vorgeschichte, bis es in die Gänge kam. Und plötzlich ging es ruckzuck.“ Damit erinnerte Günther daran, dass das Projekt erst im zweiten Anlauf realisiert werden konnte, nachdem die Stadt 2015 die Zusammenarbeit mit einer Firmengruppe aus Bayreuth aufkündigte. Seit 2016 ist die FWD, die bereits das Elisabethhaus und das Wohnprojekt Lorenzhöhe erfolgreich umgesetzt hat, mit der Realisierung beauftragt.

Günther dankte allen Projektbeteiligten für die bisherige rasche Umsetzung: „Es musste einiges geschafft werden.“ Bereits im kommenden Frühjahr sollen die ersten Bewohner in die Häuser des ersten Bauabschnittes einziehen. „Manche der künftigen Bewohner sind Neubürger, die sich bewusst für einen Umzug nach St. Georgen entscheiden haben, wegen der guten Luft“, so Günther. Derzeit sind ein Drittel der 36 Wohneinheiten verkauft, die im ersten von drei geplanten Bauabschnitten entstehen. Günther ist zuversichtlich, dass mit der Fertigstellung des Rohbaus, der an dem Tag besichtigt werden konnte, das Interesse an den Immobilien rasant steigen werde: „Die St. Georgener wollen erst etwas sehen.“

Das konnte Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner bestätigen: „Bei uns kauft man nicht die Katze im Sack.“ Er äußerte sich „froh darüber, dass die Stadt mit der FWD einen seriösen Partner gefunden hat, der bereit ist, im ländlichen Raum zu investieren.“ Dies sei nicht selbstverständlich, da sich in der Großstadt höhere Preise erzielen ließen. An dem Standort entstehe hochwertiger Wohnraum in bester Wohnlage. Die Preise für die Wohneinheiten seien gerechtfertigt: „Qualität hat ihren Preis.“ Kleiner sagte, St. Georgen müsse selbstbewusster auftreten in Sachen Infrastruktur, in die die Stadt bislang schon viel Geld investiert habe und künftig noch investieren werde.

Kleiner verhehlte nicht, dass es um die Bebauung des Areals, auf dem das Krankenhaus stand, auch kritische Stimmen gab und gibt, die den Abriss des mit vielen Emotionen behafteten Krankenhauses verhindern wollten. Der Bürgermeister-Stellvertreter hofft jetzt, „dass die Kritiker angesichts dessen, was hier entsteht, besänftigt sind.“