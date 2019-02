Die unliebsame Begleiterscheinung des Winters, Schnee, Eis und deren Beseitigung, sorgen jedes Jahr für Ärger und kontroverse Diskussionen zwischen Anwohnern und Stadt. Straßen und Wege werden nach Ansicht vieler Bürger unzureichend geräumt. Immer wieder erreichen die SÜDKURIER-Redaktion Hinweise auf Straßen, die von den Räumdiensten augenscheinlich stiefmütterlich behandelt werden. Aktuell ärgern sich Anwohner in der Ackerstraße über das mangelhaft geräumte Kinogässle.

Ehepaar Mantik ist sauer

Barbara und Rudolf Mantik sind sauer. Das Kinogässle, ein 100 Meter langer und mit 20 Prozent Steigung recht steiler Fußweg, der von der Ackerstraße hinauf zur Jahnstraße führt, gleicht derzeit eher einer Rodelbahn als einem Fußweg: „Hier wird nichts geräumt. Fußgänger müssen sich einen Pfad trampeln, bei Tauwetter wie in den vergangenen Tagen steht man bis zu den Knöcheln im sulzigen Schneematsch.“ Für ältere Menschen und solche, die schlecht zu Fuß sind, sei das eine Zumutung. Erst vor wenigen Tagen sei eine ältere Frau gestürzt. Sie selbst würden den Weg derzeit nicht bergab nutzen, weil es zu gefährlich sei, so das Ehepaar Mantik. Sie nehmen lieber den längeren Umweg über die Bahnhofstraße in Kauf. In den vergangenen Jahren sei der Weg stets gut geräumt gewesen, als ein privater Hausmeisterservice die Räumung übernommen habe. Dies sei nun offensichtlich nicht mehr der Fall.

"Unwirsch abgekanzelt"

Vergangene Woche suchte Barbara Mantik deshalb das Ordnungsamt auf, um auf den Umstand hinzuweisen und nachzufragen, wer für die Räumung des Kinogässles zuständig sei, das die kürzeste und deshalb auch eine stark frequentierte Verbindung für Fußgänger vom Rupertsberg in die Stadt ist. Auf dem Ordnungsamt konnte man ihr zunächst nicht mit einer Auskunft dienen. Auch als Mantik erneut vorstellig wurde, habe sie keine zufriedenstellende Auskunft erhalten: „Stattdessen wurde ich ziemlich unwirsch abgekanzelt.“

"Anwohner in der Pflicht"

Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt der Leiter des Bürgeramtes, Markus Esterle, dass hier ganz klar die Anwohner in der Pflicht stünden, das Kinogässle zu räumen und gegebenenfalls zu streuen. „Wir als Stadt sind verantwortlich, dass der Weg geräumt wird“, so Esterle. Aber: Die Stadt überträgt die Räumpflicht an die Anwohner. Denn nach der Räum- und Streusatzung seien diese Anwohner tatsächlich verpflichtet, den Weg zu räumen. Die Einhaltung der Räum- und Streupflicht werde generell auch vom städtischen Vollzugsbeamten überwacht. Notfalls könne hier sogar ein Bußgeld verhängt werden.

Immerhin berichtet Esterle, er habe nach dem Hinweis der Bürgerin unverzüglich den Bauhof informiert, der daraufhin ausgerückt sei, um den Weg zu räumen und so die Sicherheit für die Fußgänger fürs erste wiederherzustellen.

