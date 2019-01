Rund 15 Zentimeter Neuschnee in der Nacht sorgten am frühen Morgen für Verkehrsbehinderungen. Auf der B 33 zwischen St. Georgen und Triberg ging zeitweise gar nichts mehr. Quer stehende Lastwagen blockierten ab dem frühen Morgen die Bundesstraße. Zwischen 8.45 und 10.15 Uhr musste die Polizei den Bereich zwischen Sommerau und Triberg komplett sperren, damit die Räumdienste die Straßen ordentlich räumen konnten. Auch musste den havarierten Lastwagen mit einigen Schaufeln Salz unter den Antriebsrädern geholfen werden, damit diese von den Eisplatten, auf denen sie sich festgefahren hatten, wieder loskamen. Der Rückstau in Richtung St. Georgen reichte von der Sommerau bis fast an den Klosterweiher.

Bild: Sprich, Roland