von Rolf Hohl

Es sind gerade aufregende Zeiten unter dem Dach der Lorenzkirche. Denn die gewaltige Orgel, die dort momentan noch fein sortiert in ihren Kästen steht, wird im neuen Jahr ab Anfang Januar komplett renoviert.

In der Praxis heißt das, dass knapp 4000 Pfeifen von der Größe eines Strohhalms bis zu den Ausmaßen einer mittleren Marmorsäule ausgebaut werden. Es bedeutet aber auch, dass die Orgel während der Festtage nun zum letzten Mal so erklingen wird, wie sie die Kirchengemeindemitglieder bisher von den Gottesdiensten kannten.

Für einen wärmeren Klang

Wenn es nach Kantor Jochen Kiene geht, ist das aber kein Grund zur Sorge – im Gegenteil. „Die Orgel klingt danach deutlich wärmer als vorher, was man besonders während den Gottesdiensten bei den Gesängen merken wird“, sagt er.

Ein Blick in den oberen Orgelkasten, in dem 80 Pfeifen ausgetauscht werden. | Bild: Rolf Hohl

Damit das Instrument in Zukunft weniger schrille Töne von sich gibt, wird eigens ein ganzes Register in einem der großen Orgelkästen unter der Decke verschoben, wie Kiene erklärt. Das bedeutet, dass insgesamt 80 Pfeifen durch neue mit wärmerem Klang ersetzt werden, und dazu weitere 128 Pfeifen umgebaut werden. Und besonders an den großen Pfeifen fallen umfangreichere Reparaturen an, weil sie durch ihr Eigengewicht im Laufe der Jahrzehnte schon Dellen bekommen haben.

Auch Ehrenamtliche können helfen

Dazu kommen zwei Orgelbauer aus Leonberg nach St. Georgen, die ab dem 7. Januar während mehr als fünf Monaten in der Lorenzkirche arbeiten werden. Neben den beiden Profis könnten aber auch Ehrenamtliche bei der Renovierung der Orgel mithelfen, so Kiene.

Denn etwa bei der Reinigung der zahllosen größeren und kleineren Pfeifen könnten auch Laien tätig werden. Interessierte können sich dazu schon jetzt entweder beim Kantor selbst oder bei der evangelischen Kirchengemeinde melden.

Patenschaften und Spenden

Ebenfalls ab Januar können dann einzelne Bürger auch Patenschaften für jene 80 Pfeifen übernehmen, die neu in die Orgel eingebaut werden. Denn von den insgesamt rund 180 000 Euro, die für die Renovierung aufgebracht werden, muss die Kirchengemeinde die Hälfte selbst stemmen. Einerseits soll das Geld über Spenden zusammenkommen, andererseits über eben diese Pfeifen-Patenschaften.

Während der Renovierungsarbeiten finden in der Kirche aber natürlich dennoch Gottesdienste statt, und dabei soll es ebenfalls nicht klanglos zugehen. „Dann muss ich unten auf der kleinen Orgel spielen“, sagt Kiene. „Das ist zwar künstlerisch und klanglich etwas eingeschränkter, dafür steigt damit auch die Vorfreude auf die neu gestimmte Orgel nach der Renovierung.“

Vorher wartet aber noch ein wahrer Festtags-Marathon auf den Kantor. Alleine an Heiligabend spielt er drei Konzerte, und mit dem Christvesper auch eines auf der Orgel in der Lorenzkirche. Zum allerletzten Mal wird sie mit ihrem jetzigen Klang dann beim Gottesdienst am 6. Januar zu hören sein, und vorher noch beim großen Konzert an Silvester um 22 Uhr. Einen Tag später rücken die Orgelbaumeister an, und dann beginnt zumindest aus musikalischer Sicht eine neue Zeit mit neuen Tönen in der Lorenzkirche.