Seit Jahrzehnten war der Samstag vor dem Sommerfestwochenende der Feuerwehrabteilung Oberkirnach der Tag, an dem das Zelt aufgebaut wurde. Künftig wird das so nicht mehr sein. Die Feuerwehr wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass laut den gültigen Bestimmungen im landwirtschaftlichen Bereich das Zelt nur noch genau zwei Wochen auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche stehen darf. Weil das Festzelt aber an zwei Wochenenden von Vereinen genutzt wird, würde inklusive Auf- und Abbau die 14-Tagesfrist überschritten.

Zelt wird an zwei Wochenenden genutzt

Dafür drohen dem Eigentümer dann Einschnitte bei der Förderung des genutzten Geländes. Der Hintergrund: Weil das Zelt für zwei Feste genutzt wird, muss es so lange stehen, bis auch das Fest des Gesangvereins Kirnachklänge vorbei ist. Und das findet vom 10. bis 12. August statt. Im Moment war die Bekanntgabe erst mal zu verdauen. Doch ein großer Teil der Oberkirnacher Feuerwehrabteilung sind Landwirte und mit den Vorschriften vertraut.

Mit Krafteinsatz legt sich die Feuerwehrabteilung Oberkirnach am Zeltaufbau ins Zeug. | Bild: Werner Mueller

Abteilungskommandant Edgar Mayer ist zwar davon betroffen wie seine Kameraden, doch haben sie keine andere Wahl, als dem mitgeteilten Beschluss zu akzeptieren. „Die getroffene Nutzungseinschränkung steht im direkten Zusammenhang mit den Förderungen der landwirtschaftlichen Flächen“, sagt Heike Frank von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Archiv, vom Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Landes- und Bundesmittel in Gefahr

Auf Nachfrage teilt Heike Frank weiter mit: „Wenn Flächen, wie beispielsweise eine Wiese, über zwei Wochen am Stück anders als landwirtschaftlich genutzt werden, beeinträchtigt dies die Fördergelder. Diese EU-, Landes- und Bundesmittel können dann nicht mehr gewährt werden.“

Diese öffentlichen Gelder dienen dem Umweltschutz wie beispielsweise der Förderung der ökologischen Bewirtschaftung oder artenreicher Wiesen, ist von Heike Frank zu erfahren. „Möglich ist es natürlich, dass der Veranstalter die ausgefallenen Fördermittel dem Landwirt ersetzt, wenn die landwirtschaftliche Fläche länger als zwei Wochen genutzt wird.“ Außerdem hat der Landwirt die Möglichkeit, diese Fläche aus dem Förderverfahren herauszunehmen. „Dies wird immer mal wieder so praktiziert“, sagt Heike Frank weiter.

Dank der Landwirte mit schwerem Gerät kommt der Zeltaufbau in den oberen Regionen zügig voran. | Bild: Werner Mueller

„Grundsätzlich setzen die Fördervorgaben eine landwirtschaftliche Hauptnutzung voraus. Daher sind anderweitige Nutzungen insbesondere in der Vegetationszeit eingeschränkt.“ Als Alternative ist möglich, die längere Nutzung beim Landwirtschaftsamt zu melden, so dass die Festplatzfläche aus der Förderzahlung herausgenommen wird, teilt Heike Frank mit.

Tolles Fest würde Mühen vergessen machen

Für die Feuerwehr und den Gesangverein Kirnachklänge bedeutet es, dass ein Tag weniger zur Verfügung steht. Am Montag legten nun rund 25 Helfer richtig los, damit der Zeltaufbau am Montagabend mit dem seitlichen Anbau und dem Schließen des Daches abgeschlossen werden konnte. Den Bühnenaufbau erledigt der Gesangverein, den weiteren Ausbau die Feuerwehr. Ab Samstag sollen drei tolle Festtage die Mühen vergessen machen, wünscht sich Edgar Mayer mit der gesamten Mannschaft.