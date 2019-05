An der Bundesstraße in Peterzell gibt es bald Essen auf Rädern der anderen Art. Dort können die Gäste in einem Food-Bus schnelle Gerichte abseits des üblichen Wurstbudenangebots genießen.

Ab Juni wird im Bus serviert

Norbert Heiliger aus Unterkirnach ist der Betreiber des Food-Busses, der voraussichtlich ab Juni auf einem Stellplatz zwischen dem Peterzeller Bahnhof und dem Obstladen Haller stehen wird. Er erläutert das Konzept und die Idee, die hinter, beziehungsweise in dem 18 Meter langen Gelenkbus steckt, der für zwölf Personen Sitzplätze bietet. „Wir wollen einen Ort schaffen, der die Menschen aus der Anonymität holt und zusammenbringt“, sagt er.

Von außen ist der Food-Bus noch nicht auf seinen Einsatz an der Bundesstraße in Peterzell vorbereitet. Ab Juni soll der Bus zwischen Bahnhof und Obstbauer Haller stehen. | Bild: Sprich, Roland

Schaffen will er das mit Hilfe des ungewöhnlichen Speisenangebots. So soll der Hauptaugenmerk zunächst auf belgischen Fritten liegen. „Die sind dicker als handelsübliche Pommes frites und werden auch in speziellem Fett gebacken“, erklärt Heiliger. Neben den Fritten will Norbert Heiliger zudem niederländische Spezialitäten wie Kroketten mit Rindfleischfüllung und Fleischspieße mit Satee-Soße anbieten.

Spezialbier im Angebot

Auch das Getränkeangebot soll nicht nur „von der Stange“ sein. So soll es beispielsweise ein Spezialbier geben. Und auch leckere Eissorten will er von einem Eiscrememacher vom Bodensee beziehen.

Video: Roland Sprich

Der Hang zu den niederländischen Spezialitäten erklärt sich, wenn man weiß, dass Norbert Heiliger einige Zeit in den Niederlanden gelebt hat. Dort hat er auch den alten, umgebauten Bus entdeckt und gekauft. In Unterkirnach wird der Bus derzeit auf die Bedürfnisse im Schwarzwald angepasst. So mussten unter anderem Leitungen für Wasser und Abwasser installiert werden.

Vorne bietet der Food-Bus zwölf Sitzplätze. | Bild: Sprich, Roland

Der 51-Jährige hat die Vision, den Food-Bus auch für Grillfeste oder private Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Von dem Standort an der Bundesstraße erhofft sich der Betreiber eine gute Akzeptanz.

Im hinteren Teil des Busses ist der Küchenbereich. Hier werden vorzugsweise niederländische Spezialitäten zubereitet. | Bild: Sprich, Roland

„Wir möchten den Einheimischen die Gelegenheit bieten, einmal ein etwas anderes gastronomisches Angebot kennen zu lernen und vorbeifahrenden Reisenden einen attraktiven Stopp für eine Pause bieten.“ Auch vom nahegelegenen Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele und der Firma Wahl, die demnächst auf der gegenüberliegenden Straßenseite ihren Neubau erstellt, erhofft er sich Kundschaft.

Blick in den hinteren Bereich des 18 Meter langen Gelenkbusses, in dem die Küche untergebracht ist. | Bild: Sprich, Roland

Wann genau der Food Bus in Peterzell die ersten Gäste empfängt, ist noch nicht klar. Zunächst muss noch der Untergrund am künftigen Standort entsprechend hergerichtet werden. „Ich schätze, dass wir Anfang Juni eröffnen werden“; ist Norbert Heiliger zuversichtlich.

Party-Bus sind in Arbeit

Der Food-Bus ist übrigens nicht das einzige Projekt, das der pfiffige Unternehmer derzeit umsetzt. Es sind bereits zwei weitere Busse in Planung, die beispielsweise zu Partybussen umgebaut werden sollen. Und wenn der Food-Bus in Peterzell gut ankommt, will er expandieren.