Mit 100 Teilnehmern haben die Organisatoren der ersten „Fridays for Future“-Demonstration in St. Georgen gerechnet, am Ende kamen rund dreimal so viele in die Innenstadt der Bergstadt. Und diese machten ordentlich Lärm, während sie rund eineinhalb Stunden demonstrierten.

Das Konzept ging auf

Das Konzept der Veranstaltung, einen Protest für alle zu organisieren, ging laut Michaela Conzelmann, die die Aktion mitgestaltete, auf. „Ich sehe eine schöne Mischung aus Jung und Alt“, freute sich Conzelmann noch während der Demonstration.Für viele war es nicht der erste Klimaprotest, den sie mitmachten, wie die 17-jährige Helena Lützow aus Peterzell feststellt. Lützow ist eine der Organisatorinnen der „Fridays for Future“-Demonstrationen in Villingen-Schwenningen.

Helena Lützow aus Peterzell. Bild: Lea Spormann | Bild: Lea Spormann

„Ich erkenne viele der Plakate aus Villingen wieder“, freut sie sich über den Andrang auf dem Marktplatz. Von dort aus ging es nach einer Einlage der Schülerband Jazzcrew des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums zum Rathaus.

Dreimal legte der Protestzug einen Halt ein, um den Reden von Jugendlichen und Erwachsenen zum Thema Klimaschutz zuzuhören. Redner am Rathaus war Bürgermeisterstellvertreter und CDU-Gemeinderat Manfred Scherer, der die Unterstützung der Stadt in Sachen Klimaschutz präsentierte und das jugendliche Engagement lobte. „Ich finde es super, dass ihr demonstriert.“

Rund um die Stadtterasse: Auf diesem Bild ist gut zu sehen, wie viele Teilnehmer dabei waren. | Bild: Patrick Ganter

„Absolutes Highlight“

Auch Ralf Heinrich, Rektor des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, der an der Stadtterasse vor die Demonstranten trat, war voll des Lobes für die Jugendlichen. „Ich bin seit 30 Jahren Lehrer und das ist ein absolutes Highlight.“

Video: Maximilian Halter

Früher, so Heinrich, dachte er, man müsse den jungen Menschen Hoffnung geben. „Heute weiß ich, sie geben uns Hoffnung.“

Überrascht vom regen Zulauf waren auch die Jugendlichen des Moderationsteams. Dieses feuerte die Demonstranten während des Protestzugs per Megafon an und sorgten damit für Krach. Arved Räuber: „Ich dachte, es kommen vielleicht nur 50“, sagte der Schüler am Ende des Protests.

Erwartungen übertroffen

Auch Michaela Conzelmann zeigt sich nach beendeter Demonstration mehr als zufrieden: „Ich bin überwältigt, dass es so viele Teilnehmer wurden.“ Damit hatte Conzelmann vor Beginn der Veranstaltung nicht gerechnet. Für die Zukunft, so lässt sie anklingen, wird es nicht die letzte Aktion gewesen sein. „Es gibt jetzt eine ‚Parents for Future‘-Ortsgruppe und hoffentlich bald auch eine von Fridays for Future. Darum müssen sich jedoch die Jugendlichen kümmern.“ Das notwendige Netzwerk dafür hätten die Jugendlichen am Freitag geknüpft, so Conzelmann.