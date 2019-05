Beim Deutschen Roten Kreuz, Ortsverband St. Georgen (DRK), zieht wieder Ruhe in den Vorstandsreihen ein. Die Wogen aus 2017 und 2018 haben sich etwas geglättet und so blickt der Vize-Vorsitzende Willi Hils mit Zuversicht in die Zukunft. Doch bislang konnte weder ein neuer Vorsitzender noch ein neuer Kassierer gefunden werden.

Neues Konzept

Derzeit ist noch kein Vorsitzender in Sicht, doch die Chancen seien gut, bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober einen Kandidaten präsentieren zu können. Bis dort sind auch weitere Fragen zu klären. Die unbesetzten Ämter im Vorstand sind nur eine davon. Neue Mitglieder zu gewinnen, steht ebenfalls auf der Agenda, außerdem die Situation des Fahrdienstes. Vom DRK-Landes- und Kreisverband sei der Ortsverband aufgefordert worden, die Satzung zu erneuern. Bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung solle nun die Satzung stehen. Um alles zu erreichen, setzt Hils auf das neue Konzept, möglichst alle zwei Monate im Vorstand zusammenkommen, um „die gesetzten Ziele im regelmäßigen Turnus zu besprechen“.

Für den Ortsverband war die Schülerbeförderung ebenfalls immer ein großer Aufgabenbereich. „Letztlich hat sich das Angebot aber nicht mehr gerechnet und wir sahen uns gezwungen, diesen vormals aktiven Bereich aufzugeben“, erfuhren die Mitglieder im Jahresbericht des Vize-Vorsitzenden. Als „Weckruf“ bezeichnet Hils den Rücktritt des Vorsitzenden Johannes Probst, dankt ihm „für die geleistete Arbeit zum Wohl unseres Vereins.“ Hils berichtet weiter, dass er mit Kreisgeschäftsführer Winfried Baumann in ständigem Kontakt stehe.

Fahrzeuge verkauft

Vom Fahrdienst berichtete Ornella Bruno-Goedhuis über den Verkauf einiger Fahrzeuge und der Kündigung von Mitarbeitern, die in der Schülerbeförderung eingesetzt waren. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 140 000 Kilometer und 2018 104 400 Kilometer mit den Fahrzeugen zurückgelegt. In der Erste-Hilfe-Ausbildung sind Michael Müller und Friedrich Wasmer fest eingebunden.

Interessierte Kinder

Wasmer besuchte Schulen und Kindergärten, um den Kindern das Rote Kreuz näher zu bringen. Er berichtete vom großen Interesse der Kinder. Auf Nachfrage von Harald Bäuerle wie viele passive Mitglieder im Verein sind, konnte Hils von 915 Mitgliedern berichten. Ingo Reincke berichtet über den Bereitschaftsdienst der Jahre 2017/18.

Vor- und Nachteile der Fusion

Elke Bettecken, stellvertretende Vorstandsvorsitzende vom DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen, ging auf die geplante Fusion der beiden Kreisverbände Villingen-Schwenningen und Donaueschingen ein. Hierzu seien gute Gespräche geführt worden. Argument für die Fusion sei, dass es im Landkreis Schwarzwald-Baar nicht zwei Kreisverbände geben solle. Am 20. September wird eine Klausurtagung stattfinden und die Mitglieder können bei der geplanten Kreisversammlung über das Vorhaben abstimmen. Bettecken stellt zur Fusion fest: „Es gibt viele Vorteile und wenige Nachteile.“