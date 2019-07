Einst trug die Aussicht sicherlich zur Genesung der Patienten des ehemaligen St. Georgener Krankenhauses bei. Künftig können die Bewohner des Wohnquartiers Schönblick, das an der Stelle des Krankenhauses am August-Springer-Weg entsteht, die Aussicht auf sanft geschwungene Schwarzwaldhügel genießen. Dort wird am Samstag, 29. Juni, Richtfest gefeiert. Dabei besteht die Möglichkeit, das Objekt von 12 bis 14 Uhr zu besichtigen.

„Schönblick“ beschreibt mit einem Wort den Bonus, den die künftigen Eigentümer beziehungsweise Mieter der Wohnungen haben werden. Ein schöner Blick auf den Schwarzwald. Das Projekt wird von der FDW Hausbau- und Grundstücks GmbH realisiert. Der Investor und Bauherr aus Dossenheim bei Heidelberg hat bereits für den Bau des Wohnareals Lorenzhöhe in der Johann-Sebastian-Bach-Straße verantwortlich gezeichnet. Ziel sei, für alle Generationen und Lebenslagen maßgeschneiderte Wohnangebot bieten zu können, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Im ersten von insgesamt drei Bauabschnitten, der ein Investitionsvolumen von elf Millionen Euro hat, entstehen in drei Baukörpern insgesamt 36 Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Zimmern und Größen zwischen 73 und 146 Quadratmeter. Die Häuser sind weitestgehend barrierefrei konzipiert. Aufzüge verbinden die Wohnebenen mit der Tiefgarage sowie den Keller- und Nebenräumen. Die Gartenanlagen sollen naturnah und kinderfreundlich gestaltet werden.

Da heutzutage die Frage nach einer schnellen Internetanbindung mindestens ebenso wichtig ist wie ein Balkon oder eine Terrasse, ist es selbstverständlich, dass der Neubau an das Glasfasernetz angeschlossen wird, um eine zukunftssichere Breitbandversorgung zu gewährleisten.

Wie FWD-Geschäftsführer Matthias Günther sagt, liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. „Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant.“ Wie Günther bereits bei der Fertigstellung der Lorenzhöhe festgestellt hat, haben die St. Georgener Bürger großes Interesse, einen Blick in den Rohbau zu werfen. Diesem Wunsch wird beim Richtfest am Samstag, 29. Juni, Rechnung getragen. „Zwischen 12 und 14 Uhr kann der Rohbau besichtigt werden.“

Bei der Architektur der Anlage haben die ausführenden Architekten des Architekturbüros Fellmeth aus Frankfurt mit eleganter Formensprache bewusst einen formalen Kontrast zur Topografie gesetzt. Die drei kubusartigen Baukörper werden um einen Gartenhof gruppiert, der von den Bewohnern aller drei Gebäude gemeinschaftlich genutzt werden kann. Dies soll den nachbarschaftlichen Gedanken zum Ausdruck bringen, der ausdrücklich erwünscht ist.

Ein Drittel bereits verkauft

Wie Günther weiter sagt, sind derzeit etwa ein Drittel der Wohnungen verkauft. Mit dem Verkauf der Wohnungen sind die beiden regionalen Bankinstitute, die Sparkasse Schwarzwald-Baar und die Volksbank Schwarzwald Baar Hegau beauftragt.

Das Wohnquartier Schönblick entsteht an der Stelle des ehemaligen Krankenhauses. Im ersten von drei Bauabschnitten entstehen derzeit drei Baukörper mit insgesamt 36 Wohnungen. Jeder Bauabschnitt hat eine eigene Tiefgarage. Die Wohnungen sind barrierefrei zugänglich, die Wohnungen selbst sind größtenteils barrierefrei.