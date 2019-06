St. Georgen – Nach 15-monatiger Bauzeit ist der Rohbau der EGT an der Bundesstraße in St. Georgen fast fertiggestellt. Am kommenden Montag, 3. Juni, wird Richtfest gefeiert. Rund fünf Millionen Euro investiert die EGT in den Neubau, der ein Vorzeigeobjekt hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit werden soll, wie das Unternehmen mitteilt. Neben der EGT Energie, die gleichzeitig Bauherrin des Projektes ist, und der EGT Gebäudetechnik wird auch die Aquavilla GmbH in das neue, moderne Gebäude einziehen.

Im Erdgeschoss des sich zur Bundesstraße hin öffnenden Gebäudes werden in einem Showroom Anwendungsbeispiele für elektrotechnische Gebäudeausstattung, dezentraler Energieversorgungssysteme sowie Themen der Energiewende präsentiert. Auf dieser Ebene wird auch die Aquavilla ihre Büroräume beziehen.

Im zweiten und dritten Stockwerk werden die Büroräume der EGT Gebäudetechnik angesiedelt. Im Dachgeschoss sind die Konferenzräume mit Blick auf die Bergstadt. Im Untergeschoss sind neben den Produktionsflächen der Aquavilla auch eine moderne Ausbildungswerkstatt für die Energie- und die Gebäudetechnik mit modernster Prüf- und Messtechnik sowie Lagerflächen für die drei Unternehmen untergebracht. Technik- und Sozialräume sind ebenfalls im Untergeschoss.

Das Gebäude steht auf 45 Betonpfählen, die bis 18 Meter tief in den nicht tragfähigen Untergrund ragen. Darauf wurde das Untergeschoss in Betonbauweise erstellt. Der Rest des Gebäudes, das von Ketterer Architekten in Königsfeld konzipiert wurde, wurde komplett in Holzbauweise erstellt. „Damit soll der Nachhaltigkeitsgedanke, der in diesem Gebäude und für den die strategische Ausrichtung der EGT steht, sichtbar gemacht werden“, erläutert Erik Hugel, Geschäftsführer der EGT Energie GmbH, bei einem Rundgang durch den Rohbau. Dass das Gebäude auch Vorreiter in Sachen Energieeffizienz ist, versteht sich von selbst. 18 der im Boden versenkten Betonpfähle sind Energiepfähle, mit denen Wärme aus dem Boden gewonnen wird. In den Etagen ist Fußbodenheizung verlegt, eine intelligente Lüftungs- und Klimatechnik sorgt für jederzeit optimales Raumklima.

Notwendig wurde der Neubau aufgrund beengter Platzverhältnisse am Hauptsitz in Triberg. Die EGT Gebäudetechnik GmbH hat sich zu einem der wichtigsten Standbeine der EGT Unternehmensgruppe entwickelt. Sie hat sich auf die Umsetzung komplexer Großprojekte spezialisiert. Unter anderem war die EGT Gebäudetechnik als einziges Handwerksunternehmen aus der Region am Bau des Schwarzwald-Baar-Klinikums beteiligt. Mit der Fertigstellung des Neubaus werden rund 40 Mitarbeiter an den neuen Standort in St. Georgen wechseln.

Direkt beim neuen Gebäude wird die EGT Energie GmbH auch eine öffentliche Multi-Standard Schnellladesäule „Ultra Fast Charger“ mit drei Ladepunkten installieren, die elfte Ladesäule im Netzgebiet der EGT Energie GmbH. Das neue Gebäude wird zukünftig unter anderem als Mobilitätsstützpunkt für den Netzbetrieb dienen.

Rudolf Kastner, Vorstandsvorsitzender der EGT AG, ist stolz auf das neue Gebäude in St. Georgen. „Es ist ein Vorzeigeobjekt für unsere Unternehmensphilosophie geworden und demonstriert in beeindruckender Weise die gelebte „Energie der Veränderung. Nur wer bereit für Veränderungen ist, kann Zukunft gestalten.“

Die technischen Daten des EGT Neubaus sprechen für sich: Die Nutzfläche beträgt etwa 2106 Quadratmeter, der umbaute Raum bei 10 300 Kubikmeter und die überbaute Grundfläche bei 972 Quadratmeter. Die Brutto-Geschossfläche beträgt 2.380 Quadratmeter. Das bis zu sechs Meter hohe Untergeschoss mit Werkstatt- Lager- und Sozialräumen wurde massiv in Betonbauweise erstellt. Das Erd-, 1. und 2. Obergeschoss sowie das Dachgeschoss wurden in massiver Holzbauweise erstellt. Dafür wurden rund 580 Kubikmeter Holz und etwa 27,5 Tonnen Stahl zur Tragwerksunterstützung verwendet. Die bis zu 18 Meter ins Erdreich ragenden Betonbohrpfähle wurden als Energiepfähle ausgebildet. Mit der in den Bohrpfählen aus dem Erdreich eingetragene Erdwärme wird mittels Wärmepumpe die für Beheizung und Warmwassererzeugung notwendige Heizenergie für das Gebäude erzeugt.

Zur Erreichung der gewünschten Luftqualität und des Feuchteschutzes wird eine Volumenstromgesteuerte kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage mit hoher Wärmerückgewinnung eingebaut. Ein Großteil des eigenverbrauchten Stroms wird über eine auf dem Gebäudedach und auf dem danebenliegenden Schaltgebäude platzierte PV-Anlage selbst erzeugt. Der Strom-Eigenbedarf wird über eingebaute Batteriespeicher und intelligentem Energiemanagement optimiert. Auch im Innenausbau wurde auf die Verwendung naturnaher Baustoffe geachtet wie beispielsweise teilweise sichtbare Massivholzwände, Holz-Akustikdecken und massives Holzparket.