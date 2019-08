Lothar Rauh traute seinen Augen nicht, als er nach einem Einkauf aus dem Rewe-Markt in der Industriestraße zu seinem Wagen lief. Dort klemmte ein „Knöllchen„ unter dem Scheibenwischer. 24,90 Euro sollte er bezahlen. Als Vertragsstrafe für eine nicht ausgelegte Parkscheibe.

„Ich habe die Schilder wohl nicht richtig wahrgenommen“, erklärt Lothar Rauh, der sich zunächst telefonisch an die Parkplatzüberwachungsfirma wandte, weil er nicht einsah, dass er die Strafe bezahlen sollte, da er nachweislich Kunde in dem Supermarkt war, wie er anhand des Kassenbons nachweisen konnte. „Unter der angegebenen Telefonnummer lief aber nur ein Tonband.“ Rauh übergab die Sache deshalb seinem Anwalt, der „nicht überzeugt war, dass diese Strafe rechtens ist.“

So wie Lothar Rauh erging es in den vergangenen Wochen etlichen Kunden des Einkaufsmarktes, die wegen einer vergessenen Parkscheibe mit knapp 25 Euro zur Kasse gebeten wurden. Dabei sind die Schilder, die auf das Auslegen der Parkscheibe hinweisen, kaum zu übersehen. Eine Stunde Parken mit Parkscheibe ist frei. Wer sie vergisst oder die Höchstparkzeit überschreitet, muss mit der Strafe rechnen.

Mit großen Schildern weist die private Überwachungsfirma darauf hin, dass bei Nichtauslegen der Parkscheibe oder bei Überschreiten der Höchstparkdauer eine Vertragsstrafe von 24,90 Euro fällig wird. | Bild: Sprich, Roland

Zu der Maßnahme mit der Parkscheibenregelung sahen sich Marktleiter Werner Burkhard und Juniorchef Marcel Burkhard gezwungen. „Fremdparker haben zunehmend die Parkplätze für unsere Kunden blockiert“, sagt er. Dabei handelte es sich sowohl um Beschäftigte von Firmen in der Industriestraße als auch um Bahnkunden, die ihre Fahrzeuge auf dem Supermarktparkplatz abstellten, um mit der Bahn zu verreisen. Dabei stellt ein privater Betreiber direkt beim Bahnhof ausreichend Parkplätze zur Verfügung, für eine Tagesgebühr von drei Euro.

Lange hat der Marktleiter den Umstand geduldet. Den Ausschlag, den Parkplatz von einem privaten Unternehmen überwachen zu lassen, gab ein Vorkommnis vor einigen Monaten. „Da hat ein Autofahrer die Zufahrt zum Wareneingang blockiert. Die Lieferanten konnten keine Ware andienen. Der Fahrzeughalter war nicht Kunde in unserem Markt, sondern hat sein Fahrzeug hier abgestellt und ist mit dem Zug weggefahren“, schildert Burkhard die Situation. Erst nach fünf Stunden sei der Halter wieder aufgetaucht. Dass sich die Kunden darüber aufregen, dass man auf dem Parkplatz künftig nur noch mit Parkscheibe parken darf, kann Burkhard nicht nachvollziehen. „In der Stadt muss man auch die Parkscheibe auslegen, sonst gibt es auch ein Knöllchen.“ Allerdings zeigt sich der Markbetreiber kulant. Wer per Kassenbon nachweisen kann, dass er zu dem Zeitpunkt, zu dem die Vertragsstrafe ausgestellt wurde, im Markt war, bekommt das Knöllchen storniert.

Wenngleich die Parkscheibenregelung auf dem Rewe-Parkplatz bereits seit zwei Monaten besteht, so haben längst noch nicht alle Kunden die Schilder wahrgenommen, die an Laternenmasten angebracht sind. Eine Blitzumfrage ergab, dass die Kunden aber größtenteils Verständnis für die Situation des Marktbetreibers haben. „Ich hab die Parkscheibe schon wieder vergessen, weil ich das noch nicht gewohnt bin“, gibt Heinz Fleig zu, der gerade seine Einkäufe im Kofferraum verstaut. Malaika Merkle hat noch im letzten Moment daran gedacht, die Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe zu legen, bevor sie den Markt betrat. „Einerseits ist es nervig. Andererseits verstehe ich den Marktbetreiber, dass er die Parkplätze für seine Kunden freihalten möchte.“

Der Rewemarkt ist nicht der einzige Einkaufsmarkt in St. Georgen, der seine Parkplätze von einer Fremdfirma überwachen lässt. Beim benachbarten Lidl werden die Parkplätze seit Ende Mai per Sensoren überwacht. Wer die dort zulässige Höchstparkdauer überschreitet, kann mit einer Vertragsstrafe von „mindestens 30 Euro“ rechnen, wie auf den Schildern zu lesen ist. Und die Überwachung ist streng. Ein Test ergibt, dass bereits zehn Minuten vor Ablauf der Höchstparkzeit ein Parkplatzwächter vor Ort ist, der genau weiß, auf welchem Stellplatz das Auto steht, das in wenigen Minuten „fällig“ wird.

Für Lothar Rauh hat die Sache noch ein gutes Ende genommen. Er zeigte beim nächsten Einkauf im Rewe Knöllchen und Kassenbon bei der Marktleitung vor und der Privatstrafzettel wurde storniert.