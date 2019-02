Nein, es hat auch in diesem Jahr nichts geholfen. Die Narren haben in St. Georgen am schmotzigen Donnerstag die Macht übernommen und den Stadtoberen den Schlüssel abgeluchst. Dieses Mal nahm er aber einen anderen Weg – er kam per Post. Unters närrische Volk mischten sich alle Narrengruppen.

Verpackter Schlüssel

"Der Bürgermeister ist nicht da, wo ist bloß der Schlüssel na?", fragte Stephan Fix die Menge in Abwesenheit des erkrankten Bürgermeisters Michael Rieger. Und weil das nicht so recht klar war, würde die symbolische Macht in diesem Jahr per Post zugeschickt werden. Das klappte vorzüglich, lediglich beim Öffnen des sperrigen Kartons, taten sich die Zunftchefs etwas schwer. Schließlich konnte niemand damit rechnen, dass man für einen simplen Rathaussturm auch noch Werkzeug brauchen würde.

Verpackter Stellvertreter

Noch etwas besser verpackt, als in einem lumpigen Karton, präsentierte sich Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer. Er schlüpfte am schmotzigen Donnerstag, anders als man ihn sonst so kennt, ein Häs der Engelegoaschter aus Peterzell und gab eine vorzügliche Figur ab. Gar so gut, dass sich der ungeübte Narr so gut zwischen die geübten Narren mogelte, dass er nicht auffiel.

Verpackter Seitenhieb

Die Chefs der Zünfte haben sich, meist in Reimform, zudem über das Stadtgeschehen ausgelassen. Mario Ettwein von den Bergstadtfetzern erlaubte sich einen kleinen Seitenhieb, in der Hoffnung, dass sich wieder mehr Leute für die Fasnet interessieren. Er reimte: "St. Georgener seid wieder mehr dabei, bei der St. Georgener Narretei." Denn das Engagement habe in den letzten Jahren sehr nachgelassen. Alexandra Pies, Narrenzunft-Chefin reimte, in Anlehnung an St. Georgens Kinderbecken-Problematik: "Für teures Geld das Hallenbad gebaut und den Jüngsten das Wasser geraubt." Mathias Aberle von der Bürgerwehr sprach über das Rathaus als Burg der Ratsherren, die schon tiefe Risse habe. Ob man am Ende nicht anstatt des Torwartshäusles diese Ruine hätte abreißen müssen?