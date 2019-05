Für Verwunderung bei einigen Passanten haben diese umgelegten Sandsteinkreuze auf dem alten Friedhof unterhalb der Lorenzkirche gesorgt. Vandalismus auf dem Friedhof? Die Polizei konnte am Donnerstagmittag keine Auskunft geben und auch im Pfarramt wusste man nichts davon.

Bild: Kevin Rodgers

Kein missratener Maischerz

Glücklicherweise hat sich die Befürchtung, dass es sich um einen mehr als missratenen und pietätlosen Maischerz handeln könnte, nicht bestätigt. Die Kreuze, die nicht der Kirche, sondern der Stadt gehören, erinnern an gefallene St. Georgener im Zweiten Weltkrieg.

Bild: Kevin Rodgers

Bauhof prüft auf Standfestigkeit

Folglich ist die Kommune auch für die Pflege der Mahnmale verantwortlich. Um sicherzustellen, dass die Steinkreuze sicher in der Erde befestigt sind, hat der Bauhof die Steine auf ihre Standfestigkeit überprüft. Das Ergebnis: Vier Kreuze haben den Test laut Markus Esterle, dem Leiter der Bürgerdienste, nicht bestanden.

Sie brauchen ein neues Fundament, das in den nächsten Tagen eingerichtet wird. So lange liegen die Kreuze also noch, um danach wieder fest und stabil an jene zu erinnern, die vor einem Dreivierteljahrhundert ihr Leben in einem unsinnigen Krieg lassen mussten.