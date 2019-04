St. Georgen vor 1 Stunde

Qualmendes Auto sorgt für Schrecksekunde am Dienstagmorgen

Ein BMW fängt am Dienstagmorgen in der Waldstraße an zu rauchen. Die Bergstadt-Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz sind mit vielen Kräften vor Ort. Letztlich geht der Einsatz glimpflich aus.