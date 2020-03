An der Grundschule Peterzell fand erstmals ein Workshop mit den Schülern statt. Wie Schulleiterin Annette Wagner erklärte, hat der Workshop zum Thema Gesundheit direkt mit der im April stattfindenden Gesundheitswoche in St. Georgen zu tun.

Übungen zur Augenentspannung

Eines der Projekte ist das CS Eye Projekt. Hierbei geht es um Augenentspannung, verbunden mit Übungen. Die Kinder sollen selbst entscheiden können, zu welchem Zeitpunkt sie das Augenentspannungsprogramm durchführen wollen. Claudia Scheible-Dimou hat in ihrer Eigenschaft als Augenoptikermeisterin die entsprechenden Lerninhalte mit den Kindern eingeübt. Zusätzlich wird sie einmal in der Woche in die Schule kommen, um mindestens bis zu den Osterferien die Kinder zu betreuen.

Am Bildschirm des Autorefraktometers kann Vincent zusehen, wie Inge Maier das Auge von Mitschüler Leo vermisst. Im Hintergrund Schulleiterin Annette Wagner. | Bild: Werner Mueller

Inge Maier, selbständige Augenoptikermeisterin aus Villingen, bot das Augen-Screening an. Für die meisten Schüler war dies das erste Zusammentreffen mit einem Optiker und dessen Autorefraktometer.

Kurzsichtigkeit weit verbreitet

Paarweise wurden die Schüler aufgerufen und konnten im Wechsel an dem optischen Gerät Platz nehmen. Während der Messvorgang automatisch ablief, konnte das zweite Kind auf dem Bildschirm das Auge mit der groß wirkenden Pupille betrachten.

Wie Inge Maier sagte, verbreitet sich die Kurzsichtigkeit unter jungen Menschen mit zunehmender Nutzung von Handy- und Computernutzung. Die ermittelten Daten werden notiert und die Kinder können je nach Notwendigkeit einen Termin mit einem Augenarzt oder Augenoptiker vereinbaren. Die Sehtestaktion wird von der Krankenkasse Schwenningen unterstützt.