Im realen Einsatz sind sie unerwünscht, bei der Hauptprobe sind sie gern gesehen. Zuschauer, die sich für die Arbeit der Feuerwehr interessieren, wurden mit einer abwechslungsreichen Schauübung und der Präsentation des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20 belohnt.

Das neueste Fahrzeug im Fuhrpark der St. Georgener Feuerwehr ist ein wahrer Tausendsassa. Mit einem 1600-Liter-Wassertank steht es für den Erstlöschangriff zur Verfügung. Zudem verfügt das Fahrzeug über eine Rettungsplattform, mit der die Einsatzkräfte beispielsweise bei Verkehrsunfällen mit Lastwagen die Höhendifferenz zum Führerhaus überwinden können. Umgedreht lässt sich die Plattform in Windeseile zu einem Schienenfahrgestell umfunktionieren, um so auch im Eisenbahntunnel als Transportmittel für Verletzte eingesetzt werden zu können.

Geräte für die Brandbekämpfung und hydraulische Rettungsgeräte hat das Fahrzeug ebenfalls an Bord und dient der Wehr somit als universelles Hilfeleistungsfahrzeug für Brandeinsätze und Verkehrsunfälle.

Als Übungsobjekt wählte die Feuerwehr die Jahnturnhalle in der Mühlstraße aus. Angenommen wurde, dass es bei Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage im Keller zu einer Verpuffung kommt. Zwei Heizungsmonteure werden verletzt und können sich nicht mehr ins Freie retten. Durch die starke Rauchentwicklung besteht zudem Gefahr für weitere Personen in den oberen Stockwerken. Schwerpunkt der Übung war die Menschenrettung mit der Drehleiter über das Dach.

Die Rettung aus dem Dachfenster probte nicht nur die Feuerwehr. Auch die Bewohnerin, die im Ernstfall eventuell auf diesem Weg gerettet werden müsste, nahm die Probe zum Anlass und kletterte selbst über das Dach. | Bild: Sprich, Roland

Mit Spannung verfolgte der Vorsitzende des Turnvereins, Gerhard Mengesdorf, den Ablauf der Übung. „Es ist beruhigend zu wissen, dass die Feuerwehr sich im Ernstfall in dem Objekt auskennt.“ Im Zuge einer Sanierung sei zwar der Brandschutz verstärkt worden. Dennoch handele es sich um ein altes und verwinkeltes Objekt.

Einer der Knackpunkte war die Rückseite, wo die Feuerwehr nur durch ein kleines Fenster in großer Höhe einsteigen konnte. „Obwohl das hier der Dachboden ist, wo sich normalerweise keine Personen aufhalten, denken wir an, hier ein Dachfenster einzubauen, damit im Notfall die Rettung über das Dach erfolgen könnte“, nahm Mengesdorf als Erkenntnis aus der Übung mit.

Das Rote Kreuz unterstützte die Übung ebenfalls. Im Hof der Firma MB wurde ein Verletztensammelplatz eingerichtet. | Bild: Sprich, Roland

Die Schnelleinsatzgruppe des DRK und der Rotkreuz-Ortsverein, der von Mitgliedern aus Triberg unterstützt wurde, beteiligten sich ebenfalls an der Übung. Im Hof der Firma MB wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet, wo Betroffene und Verletzte dann von den DRK-Mitgliedern betreut wurden.

Am Sonntag präsentierte sich die Feuerwehr dann als gute Gastgeber. Beim Floriansfest konnte der Fuhrpark aus der Nähe begutachtet werden. Die Stadtmusik spielte zum Frühschoppen. Am Nachmittag gab es Spiele und Rundfahrten im Feuerwehrauto für Kinder. Es gab einen reichhaltigen Mittagstisch und ein vielfältiges Kuchenbüffet. Zudem vergnügten sich die Erwachsenen beim Glücksrad.

Für die Kinder gab es beim Floriansfest ein buntes Programm. Mit dem Wasserstrahl auf ein „brennendes“ Haus zu zielen war ein großer Spaß.