Ein Mercedes-Fahrer ist am Montag in Peterzell über einen Zebrastreifen gefahren, obwohl dort gerade eine Mutter mit Kleinkind und Kinderwagen die Straße überquerte.

Der Autofahrer war laut Polizei gegen 12 Uhr zusammen mit einer Beifahrerin in der Ortsmitte von Peterzell auf der Buchenberger Straße in Richtung Bundesstraße 33 unterwegs und näherte sich dabei dem ausgeschilderten Fußgängerüberweg. Zeitgleich überquerte eine 21-jährige Frau mit ihrem dreijährigen Sohn an der Hand und dem einjährigen Sohn im mitgeführten Kinderwagen den Fußgängerüberweg – aus Sicht des nahenden Mercedes-Fahrers von der linken Fahrbahnseite – in Richtung der schräg gegenüber befindlichen Einmündung „Alter Weg“.

Obwohl ein entgegenkommender Autofahrer eines dunklen Wagens vor dem Zebrastreifen anhielt und die Frau mit dem Sohn an der Hand und dem vor sich herschiebenden Kinderwagen den Überweg schon fast bis zur Hälfte überquert hatte, fuhr der Mercedes-Fahrer ohne anzuhalten über den Fußgängerüberweg, um einige Meter danach vor einer Metzgerei zu Beginn der folgenden Ortsstraße zu parken.

Nun sucht die Polizei St. Georgen Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer des dunklen Wagens, der vor dem Zebrastreifen mit der querenden Frau mit Kinderwagen angehalten hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 in Verbindung zu setzen.