25 Mitglieder gehören derzeit dem SPD-Ortsverein St. Georgen an, wie bei der Jahreshauptversammlung berichtet wurde. Viele von ihnen haben sich in den vergangenen Wochen um die Vorbereitungen zur Europawahl und der Wahl des Gemeinderats am Sonntag, 26. Mai, gekümmert. Das ging aus dem Bericht des Vorsitzenden, Oliver Freischlader, hervor. Außer den monatlichen öffentlichen Sitzungen fanden zudem drei interne Sitzungen statt.

Für die Mitglieder sei derzeit die Plakatierung zur Wahl einer der Schwerpunkte. Auch das Erstellen der Flyer zur Kreistags- und Gemeinderatswahl war eine wichtige Aufgabe. Inzwischen liegen die gedruckten Ausgaben beider Flugblätter vor.

Die samstägliche Präsenz auf dem Marktplatz habe zu rund 200 interessanten Gesprächen geführt, berichtete Oliver Freischlader. In der Fraktion haben kleine, routinemäßige Dinge abgeschlossen werden können. Freischlader berichtete auch aus der Gemeinderatsarbeit. Positiv sieht er das Projekt „Roter Löwen“ vor dem Sanierungsbeginn des Marktplatzes. „Es ist eine schöne Sache, zuerst etwas altes zu richten“, so der Vorsitzende.

Darüber werde die Sanierung der Heizung in der Rupertsbergschule in Höhe von 200 000 Euro nicht vernachlässigt. Auch die Trockenlegung des Fundaments an der Robert-Gerwig-Schule werde fortgeführt, was mit 250 000 Euro zu Buche schlägt. Es werde Zuschüsse geben, in welcher Höhe und welchem Umfang könne derzeit noch nicht gesagt werden. Entsprechende Bescheide stünden noch aus.

Der Öffentliche Personennahverkehr im Kreis mit dem Ringzug müsse 2020 neu ausgeschrieben werden. Kosten in Höhe von 110 Millionen Euro entständen mit dem Projekt. Freischlader empfindet die Fahrpreise im Ringzug als zu hoch. Der Ringzug sei damit „eher eine Einrichtung, wie sie Menschen in Großstädten haben“. Zur bevorstehenden Wahl bemerkt der Vorsitzende: „Wir sind gut aufgestellt.“ Unsere Themen sind Bildung, Ringzug, schnelles Internet, Digitalisierung, Erhalt der Umwelt, wie die Sicherung des Industriestandorts.

Von einem guten Kassenabschluss berichtete Jürgen Bahsitta. Hansjörg Staiger überbrachte die Grüße von Bürgermeister Michael Rieger. Staiger sagt: „Die SPD ist ein nicht wegzudenkender Aktivposten.“ Wolfgang Schergel übernahm die Wahlleitung. Die bisherigen Amtsinhaber wurden einstimmig bestätigt. So der Vorsitzende Oliver Freischlader, der stellvertretende Vorsitzende Heiko Jakubowski, Schriftführerin Barbara Bahsitta, Kassierer Jürgen Bahsitta, die Beisitzer Heike Brause, Renate Siebold, Jürgen Siebold und Thomas Fröschl. Zu Revisoren gewählt wurden Jörg Böcking und Klaus Brunnenkant. Am Montag nach der Wahl trifft sich die SPD im Rathaus. Im Anschluss gehen alle Fraktionen nach Brigach in das Lokal „De Engel“.