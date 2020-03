St. Georgen vor 4 Stunden

Pizzeria hält sich nicht an Corona-Verordnung und öffnet trotzdem

Gaststätten und Restaurants in Baden-Württemberg müssen geschlossen bleiben – das ist am Freitag beschlossen worden. In St. Georgen hat sich eine Pizzeria nicht an das Verbot gehalten. Gegen den Gastwirt läuft nun ein Ermittlungsverfahren.