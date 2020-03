Am kommenden Wochenende, 21. und 22. März, hätten in allen Seelsorgeeinheiten der Erzdiözese Freiburg neue Pfarrgemeinderäte gewählt werden sollen. Auch in St. Georgen und Tennenbronn sind die Katholiken an die Wahlurnen gerufen, um das Gremium zu bestimmen, das in den kommenden fünf Jahren über die Geschicke der Seelsorgeeinheit mitentscheiden wird. Diese Wahl wurde nun per Anordnung der Erzdiözese Freiburg auf den 5. April verschoben.

Wahl nur per Brief oder online

Es kann nur per Online-Wahl oder Briefwahl gewählt werden, teilt Markus Lüttecke von der Seelsorgeeinheit St. Georgen–Tennenbronn mit. Briefwahlunterlagen können mit dem Formular der Wahlbenachrichtigung neu bis Sonntag, 22. März, im Pfarrbüro beantragt werden.

Wenn möglich sollte die Online-Wahl genutzt werden. Die Zugangsdaten für die Online-Wahl befinden sich auf der Wahlbenachrichtigung. Wer per Briefwahl wählen möchte, muss die Wahlunterlagen bis spätestens zum 22. März beantragen. Die Beschreibung hierzu steht in den Wahlbenachrichtigungen. Zum Schutz der Gesundheit aller werde es keine öffentliche Auszählung der Stimmen und keine Wahlparty geben.

Neun Sitze zu besetzen

Zu besetzen sind bei der Wahl insgesamt neun Sitze am Ratstisch. Sechs Sitze entfallen auf die Pfarrei St. Georgen, drei Sitze hat die Pfarrei Tennenbronn. Insgesamt stellen sich zehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Damit ist die Seelsorgeeinheit noch in einer relativ guten Situation, gibt es doch eine stattliche Anzahl von Kirchengemeinden, in welchen es weniger Kandidaten als Plätze im Gremium gibt. Die Auszählung aller Stimmzettel erfolgt zentral für die gesamte Seelsorgeeinheit im Franziskushaus in St. Georgen.

Insgesamt kandidieren zehn Kandidatinnen und Kandidaten für die neun Plätze im Gremium. Aus St. Georgen sind dies Linus Dold (geboren 2000), Thomas Eisele (geboren 1964), Franziska Gmeiner (geboren 1967), Corsin Kleiner (geboren 1964), Beate Linhard (geboren 1967), Jochen Schultheiß (geboren 1971) und Antonio Zollo (geboren 1979). Aus Tennenbronn stellen sich zur Wahl Silvio Baldauf (geboren 1971), Johannes Freckmann (geboren 1964) und Franz Moosmann (geboren 1963).

Das sind die Kandidaten

Antonio Zollo (geboren 1979) | Bild: Katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn

Franziska Gmeiner (geboren 1967) | Bild: Katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn

Corsin Kleiner (geboren 1964) | Bild: Katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn

Jochen Schultheiß (geboren 1971) | Bild: Katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn

Beate Linhard (geboren 1967) | Bild: Katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn

Franz Moosmann (geboren 1963) | Bild: Katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn

Thomas Eisele (geboren 1964) | Bild: www.jenshagen.info

Linus Dold (geboren 2000) | Bild: Katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn

Silvio Baldauf (geboren 1971) | Bild: Katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn