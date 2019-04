Als "Möglichkeit, dadurch ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen", sieht die Stadtverwaltung den Antrag eines Betreibers, an der Bundesstraße in Peterzell einen so genannten Food-Bus aufzustellen. In der Sitzung des Technischen Ausschusses stellte Stadtbaumeister Alexander Tröndle das Vorhaben vor.

Demnach will der Betreiber auf dem Parkplatz in Höhe zwischen Obstbau Haller und der Spielothek im Bahnhof einen zum Schnellrestaurant umgebauten Gelenkbus aufstellen, um dort Speisen und Getränke zu verkaufen. Das Gremium gab sein Einvernehmen vorbehaltlich der baurechtlichen Zulässigkeit. Der Betreiber muss noch den Nachweis über eine gesicherte Wasser- und Abwasserversorgung erbringen.