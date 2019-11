von SK

Im St. Georgener Hallenbad gelten ab Sonntag, 1. Dezember, wieder die Winteröffnungszeiten. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Bislang war das Bad aufgrund von Personalmangel weiterhin nur nach den Sommeröffnungszeiten geöffnet. Außerdem wird, so heißt es, am Samstag, 14. Dezember, der Spielenachmittag für Kinder wieder stattfinden.

Die Winteröffnungszeiten sind: Dienstag von, 14 bis 21 Uhr, Mittwoch von 6.30 bis 10.30 Uhr und von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag von 14 bis 21 Uhr, Freitag von 13 bis 17.30 Uhr. Am Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 21 Uhr. Montags ist weiterhin geschlossen, außer an Feiertagen.