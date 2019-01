Noch gut fünf Wochen dauert es, bis Hunderte Narren beim Rosenmontagsumzug durch die Straßen ziehen. Doch bevor Bobbele, Hexen, Teufel, Geister und verschiedene Musikkapellen unbeschwert an den Zuschauern vorbei hüpfen können, müssen die Veranstalter unter anderem ein dickes Sicherheitspaket schnüren. Alexandra Pies, Zunftmeisterin der Narrenzunft St. Georgen, erklärt, welche Schritte notwendig sind, damit sich der Fasnachtsumzug in der Bergstadt überhaupt in Bewegung setzen darf.

Alexandra Pies, Zunftmeisterin der Narrenzunft, muss im Vorfeld jede Menge Bürokratie erledigen, damit sich am Rosenmontag der Fasnachtsumzug in der Bergstadt in Bewegung setzen kann. Unter anderem müssen zahlreiche Sicherheitsauflagen umgesetzt werden. | Bild: Roland Sprich

Noch bevor im Spätherbst die Einladungsschreiben an Gastzünfte verschickt werden, muss Alexandra Pies die notwendige Gestattung für den Umzug einholen. „Der Umzug muss beim Landratsamt jedes Jahr neu beantragt werden. Mit einem Stadtplan, auf dem genau eingezeichnet ist, wie die Umzugsstrecke verläuft, wo die Aufstellung ist, wo das Narrendorf und wo der Bus-Parkplatz“, erklärt die Zunftmeisterin. Und das, obwohl sich an der Umzugsstrecke seit mehr als 50 Jahren, seit es die Narrenzunft gibt, praktisch nichts verändert hat.

St. Georgen Weiherhexen beleben die St. Georgener Fasnacht Das könnte Sie auch interessieren

Sie verläuft seit Jahr und Tag von der Halde die Sommerauer und die Hauptstraße vor, über den Bärenplatz, Gewerbehallenstraße und endet im verkehrsberuhigten Bereich der Gerwigstraße. „Es ändert sich lediglich bei Jubiläumsumzügen der Tag, dann findet der Umzug am Sonntag und nicht am Montag statt.“

Narrendorf auf dem Marktplatz geplant

Rechtzeitig über den bevorstehenden Umzug informiert werden müssen auch Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz. Hier klappe die Zusammenarbeit mit den Organisationen sehr gut. Zudem muss der Stadtverwaltung der Wunsch-Standort für das Narrendorf mitgeteilt werden. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr auf den Marktplatz können“, so Pies.

St. Georgen Narrenfahrplan: Das ist während der Fasnet in St. Georgen geboten Das könnte Sie auch interessieren

Ist der Umzugstag endlich gekommen, wird der Sicherheitsaspekt großgeschrieben. Allein vier Umzugsordner haben ein scharfes Auge darauf, dass jeder Motivwagen, der am Umzug mitfahren will, bestimmte Sicherheitsbestimmungen erfüllt. Neben der kompletten Radabdeckung, die verhindert, dass ein Zuschauer unter ein Fahrzeug geraten und überrollt werden kann, muss jeder Umzugswagen im hinteren Bereich über einen Not-Aus-Knopf verfügen, damit das Fahrzeug jederzeit und sofort gestoppt werden kann. Zudem muss für jedes Fahrzeug eine Bescheinigung vorgelegt werden können, dass der Aufbau bestimmten Vorgaben entspricht und entsprechend vom Tüv abgenommen ist. „Wenn diese Bescheinigung nicht vorliegt, muss der Umzugswagen stillgelegt werden und darf nicht am Umzug mitfahren“, so die Zunftoberste. Dies sei in St. Georgen noch nie vorgekommen.

Sicherheitsmaßnahmen nach Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt aufgestockt

Seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor zwei Jahren wurde das Sicherheitspaket zudem dahin gehend erweitert, dass alle Zugänge zur Umzugsstrecke, die mit einem Fahrzeug erreichbar sind, mit großen Fahrzeugen versperrt werden müssen. Zudem wird der Umzug auch von der Polizei beobachtet.

Berlin Der Anschlag in Berlin – Was wann geschah Das könnte Sie auch interessieren

Zwar bedeuten die behördlichen Auflagen im Vorfeld einer großen Fasnachtsveranstaltung wie einem Umzug viel Arbeit für den ausrichtenden Verein. Doch dahinter steckt für Alexandra Pies das gute Gefühl, „dass man sowohl als Teilnehmer als auch als Zuschauer einen Fasnachtsumzug unbeschwert genießen kann.“