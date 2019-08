von Lea Spormann

Ein Klingeln durchbricht das Gespräch mit Sonja Mündel, der Vorsitzenden des Tierschutzvereins St. Georgen. „Bringen Sie das Tier auf jeden Fall zum Tierarzt und lassen Sie nach der Marke schauen“, sagt sie beruhigend in das Telefon. Eine Katze wurde angefahren, ein Passant bemerkte sie und braucht nun Unterstützung bei dem weiteren Vorgehen.

Solche hilflosen Anrufe erreichen Sonja Mündel fast täglich, manchmal sogar mehrmals am Tag. Manchmal ist es ein ausgebüchster Vogel, mal eine verwilderte Katze – viele Tiere brauchen die Hilfe des Tierschutzvereins. „Wenn Tiere gefunden werden, nehmen wir sie meist vorübergehend auf, bis ihr ursprünglicher Besitzer gefunden wird oder sie weitergegeben werden. Seit drei Monaten habe ich zum Beispiel zwei Katzen, die auch noch einen Besitzer suchen“, sagt sie. Das Aufnehmen eines Tieres geht aber natürlich nicht immer sofort, da alle Freiwilligen des Tierschutzvereins berufstätig sind und die Arbeit nebenher in ihrer Freizeit ausüben.

St. Georgen Tierschützer St. Georgen stehen vor dem 60. Geburtstag – und sind doch noch oft unbekannt Das könnte Sie auch interessieren

In letzter Zeit seien entlaufene oder ausgesetzte Tieren aber nicht das Hauptthema, das sie beschäftigt, so Mündel. „Mir ist aufgefallen, dass Autofahrer unachtsamer werden und bei uns mehr überfahrene Tiere gemeldet werden als früher“, sagt Sonja Mündel. Seien es zu ihren Anfangszeiten beim Tierschutzverein vor zehn Jahren noch höchstes zwei getötete Tiere pro Jahr gewesen, seien es mittlerweile etwa fünf bis sieben. Allerdings würden längst nicht alle Haustiere, die im Straßenverkehr umkommen, auch bei ihr gemeldet, gibt Mündel zu bedenken. Und so müsse man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer weitaus höher sei. Fälle also, in denen niemand das tote Tier gemeldet hat und stattdessen weitergefahren ist. Aus ihrem Umfeld, so sagt sie, höre sie immer wieder von solchen Vorkommnissen: „Es gab zum Beispiel einen Fall, bei dem mich eine verzweifelte Hundehalterin anrief, deren Hund in einer 30er-Zone angefahren wurde. Das Schlimme war hier, dass der Fahrer noch hätte bremsen können, aber er fuhr unbeirrt weiter“, erzählt die Vorsitzende. Von solchen Ereignissen sei sie einfach nur geschockt. „Ich persönlich glaube, dass mittlerweile die Aggressivität beim Autofahren gestiegen ist und die Einstellung, dass Tiere ja laut Gesetz nur Dinge sind, vermehrt weiter getragen wird“, sagt sie.

Bei Wildtieren sieht das hingegen etwas anders aus. Das sagt zumindest der St. Georgener Jäger Ulf Staiger. „Hier kann man in der Regel nicht von vermehrten Verkehrsunfällen sprechen, trotz des zunehmenden Straßenverkehrs“, sagt er. Dabei komme es vor allem auf Jahreszeit an. Derzeit sei vor allem die Gefahr bei den Rehen besonders hoch, da diese derzeit Brunftzeit haben. „Höchstens bei den Füchsen könnte es gut möglich sein, dass sie vermehrt überfahren werden“, bemerkt Ulf Staiger dennoch.

Sonja Mündel jedenfalls wünscht sich für die Zukunft, dass Autofahrer rücksichtsvoller gegenüber Tieren werden. „Ich denke“, so sagt sie noch, „wir sollten einfach auch die Risiken bedenken und mit mehr Bedacht fahren.“