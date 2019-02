Zwei Urgesteine der St. Georgener Ortsgruppe der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG haben die Kommandobrücke verlassen. Thomas und Simone Schwanenberger stellten sich bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl. Thomas Schwanenberger war 30 Jahre Technischer Leiter Wasserrettungsdienst. Seine Frau Simone hatte insgesamt 24 Jahre Vorstandsämter inne, davon war sie 18 Jahre Schatzmeisterin. Werner Schuler wurde für 60-jährige Vereinszugehörigkeit und Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Vorsitzender Michael Racke konnte dem Ehepaar für ihr Engagement in den vergangenen Jahrzehnten auch im Namen der gesamten Mitglieder nur von ganzem Herzen danken. Ganz zurückziehen werden sich die beiden nicht. Simone Schwanenberger übernimmt das Amt der Kassenprüferin, Thomas Schwanenberger wird seinen Nachfolger Torben Engesser als Stellvertreter unterstützen.

Deutlich weniger Müll

Im vergangenen Jahr leisteten die Mitglieder rund 5000 Stunden ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Bereichen wie Wasserrettungsdienst, Wachdienst und Schwimmausbildung. Bei der Klosterweiherputzete fiel auf, dass deutlich weniger Müll aus dem Weiher gefischt werden musste. "Das ist eine tolle Entwicklung", so Racke. Der Vorsitzende freute sich, dass der Mitgliederstand um acht Prozent oder 50 Mitgliedern auf aktuell 616 Mitglieder angestiegen ist. Das entspreche wieder dem Stand wie vor der Schließung des Hallenbads aufgrund der Sanierung. Aufgrund eines Einbruchs in das Rettungszentrum wurden die dortigen Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Angela Racke konnte für den Ausbildungsbereich berichten, dass im vergangenen Jahr 424 Schwimmabzeichen vergeben werden konnten. Aufgrund des heißen Sommers fand ein Schwimmkurs am Klosterweiher statt, bei dem zehn jugendliche Schwimmer das Seepferdchen bestanden haben. Dirk Woschny berichtete von den Wachdiensten. Insgesamt hatten die Wasserretter 968 Stunden ein wachsames Auge auf Badende am Klosterweiher, im Hallenbad, am Kirnbergsee bei Bräunlingen und an der Nordsee.

Für den Wasserrettungsdienst berichtete Thomas Schwanenberger. Drei Mal wurden die Wasserretter für eine Personensuche alarmiert. Übungen, Lehrgänge, Tauchausflüge und Ausbildung bestimmten das Jahr für die Rettungstaucher und Strömungsretter. Um den Nachwuchs bereits für das Thema Wasserrettungsdienst zu interessieren, wurde das Jugend-Einsatz-Team (JET) ins Leben gerufen. Verärgert ist der scheidende Leiter des Wasserrettungsdienstes darüber, dass die Auslieferung für das bereits im vergangenen Jahr zugesagte Fahrzeug bislang nicht erfolgte.

Aktive Jugendgruppe

Auch die Jugendabteilung der DLRG-Ortsgruppe ist aktiv. Der stellvertretende Jugendleiter Takimo Suzuki berichtete unter anderem davon, dass die Jugendlichen auf dem Gelände des Rettungszentrums auf dem Rossberg eine Grillstelle errichtet haben.

Geehrt wurden für 65 Jahre Mitgliedschaft: Ilse Zucker. 60 Jahre: Ulf Staiger, Werner Schuler. 40 Jahre: Maie Ploetz. 25 Jahre: Corinna Engesser, Andreas Jäckle, Daniel Jäckle, Christian Lehmann, Jared Lehmann, Martina Lehmann, Florian Pöhnlein, Katharina Seidel, Sandra Lehmann, Bettina Oehl. Zehn Jahre: Martin Baltovski, Christin Broghammer, Louisa Broghammer, Larissa Böhlefeld, Marvin Böhlefeld, Adrian Eschle, Luca Fleig, Dean Kuhar, Luca Sergio, Michaela Teschke, Dara Woschny, Dirk Woschny, Kira Woschny, Silvan Woschny.