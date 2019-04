von Renate Bökenkamp

Der Ostersonntag fiel vor 25 Jahren auf den 3. April, entsprechend kühl und unwirtlich waren die Feiertage. Schnee fiel und erschwerte somit auch das Ostereier-Suchen der Kinder. Auch nach Frühlingsboten wie Narzissen suchte man laut SÜDKURIER vom 5. April 1994 vergeblich. Wetterfeste Familien nutzten das Triberger Angebot einer Museumsfahrt mit dem Dieseltriebwagen durch die 36 Tunnels der Schwarzwaldbahn zwischen St. Georgen und Hornberg. Für die meisten waren die Osterfeiertage jedoch Tage der Erholung. Nur nicht für diejenigen, die die Grundlagen zur Erholung der anderen boten. Zum Beispiel das Team der Museumsfahrt mit Rudolf Klein, einem ehemaligen Bahnbeamten, der den genauen Streckenverlauf erklärte, dem Triberger Kurgeschäftsführer Gottfried Philipp und Adalbert Oehler als Schaffner. Viel zu tun hatte laut SÜDKURIER auch Bundesbahnhauptsekretär Horst Wöhrle, der am Bahnhof St. Georgen nicht nur Fahrkarten verkaufte und günstige Verbindungen heraussuchte, sondern auch das Schaltpult und den Ablauf an den Bahnsteigen im Auge behalten musste.

Polizei ist gelassen

Eher ruhig und gelassen nahmen die Beamten des Polizeireviers St. Georgen ihren Feiertagseinsatz. Sie nutzten die Arbeitszeit an Feiertagen auch, um Berichte aufzuarbeiten. Dass sie diese Ostertage fern von ihren Familien verbringen müssen, sahen sie gelassen. Hochbetrieb herrschte auch in den Restaurants, wo Köche und Köchinnen sowie das Servicepersonal alle Hände voll zu tun hatten, um den Ansturm zu bewältigen. Sie entlasteten ja meist die Frauen, die sonst oft daheim aufwändige Ostermenüs kredenzen.

Fleißige Bastlerin

Zufrieden mit der Osterzeit war auch die St. Georgenerin Else Weisser. Sie hatte in wochenlanger Vorarbeit laut SÜDKURIER vom 2. April 1994 Ostergeschenke, Kleinode für den Osterstrauß, Häschen und Eier gebastelt. Auf dem seit drei Jahren stattfindenden Hobbykünstler- und Ostermarkt in St. Georgen hat sie ihre Produkte dann verkauft und festgestellt, dass eine große Nachfrage nach Handarbeit besteht.