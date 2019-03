von Cornelia Putschbach

In einer gemeinsamen Liste als Wählervereinigung Oberkirnach treten neun Kandidaten für die Wahl zum Ortschaftsrat in Oberkirnach an. Am Donnerstagabend trafen sich die Bewerber im Gemeindesaal zur Nominierung. Die Kandidaten sind: Andreas Burwig, 50 Jahre, Grafiker; Annette Ettwein, 33 Jahre, Betriebswirtin und Schreinerin; Tobias Fichter, 24 Jahre, Entwickler im Softwarebereich; Franz Günter, 63 Jahre, Betriebshandwerker; Markus Gruber, 40 Jahre, Diplom Ingenieur (FH); Richard Kienzler, 54 Jahre, Diplom Ingenieur (FH); Otmar Klausmann, 47 Jahre, Landwirt; Stefan Lauble, 35 Jahre, Zimmermann und Josef Stockburger, 57 Jahre, Maurer.

Wahlrecht wurde für kleine Orte flexibler

Die Bewerber nutzen eine Änderung des Kommunalwahlrechts. Demnach ist es Kommunen und Ortsteilen mit weniger als 3000 Einwohnern – wie Oberkirnach – jetzt gestattet, nur eine gemeinsame Liste aufzustellen. Sechs Sitze sind im Ortschaftsrat zu vergeben. Die Liste dürfte nach der Neuregelung bis zu zwölf Kandidaten aufführen.

Ergebnis näher am Wählerwillen

Neun Bewerber treten an, darunter Ortsvorsteher Franz Günter und die jetzigen Ortschaftsräte Richard Kienzler, Otmar Klausmann und Josef Stockburger. Günter sagte, das neue System entspreche eher dem Wählerwillen, denn so würden nun tatsächlich die sechs Kandidaten mit den meisten Stimmen gewählt. Bislang konnte ein Stimmenkönig für eine Liste im Verhältnis zu viele Sitze erzielen.

Alphabetische Reihenfolge auf der Liste

Mehrheitlich entschieden sich die Bewerber, in alphabetischer Reihenfolge auf der Liste anzutreten. Einstimmig folgten sie dem Vorschlag den Namen der bisherigen Liste Wählervereinigung Oberkirnach zu übernehmen. Den Wählern werden sich die Kandidaten in einem Flugblatt vorstellen. Eine Wahlveranstaltung soll es nicht geben.

Nur beim Thema Winterdienst kann es unerfreulich werden

Den Bewerbern machte Ortsvorsteher Franz Günter zum Ende der Versammlung Mut. Sehr viel Arbeit mache der Ortschaftsrat nicht. Er selber habe meistens Freude bei seiner Aufgabe. Das Schlimmste seien für ihn die Wintertage: Dann stehe er bei Diskussionen um den Winterdienst regelmäßig zwischen Einwohnern, Bauhof und Stadtverwaltung.