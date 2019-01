Der Neujahrsempfang am Freitagabend stand unter besonderen Vorzeichen. Die drei Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner, Manfred Scherer und Hansjörg Staiger führten gemeinsam durch das Programm des Abends und vertraten Bürgermeister Michael Rieger, der krankheitsbedingt weiterhin ausfällt. Joachim Kleiner, der über den Gesundheitszustand von Michael Rieger sprach, sagte: "Wir wünschen ihm und seiner Familie von hier aus alles Gute und vor allem eine schnelle und völlige Genesung." Das Publikum unterstreicht diese Wünsche mit spontanem Beifall.

Ehrung

Im Rahmen des Neujahrsempfangs ist Gabriele König mit der Staufermedaille für Verdienste um das Land Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Über diese Ehrung werden wir in unserer Montagsausgabe berichten. Ebenso über die Unternehmenspräsentation, die auf dem Neujahrsempfang in St. Georgen Tradition hat. In diesem Jahr hat sich die Firma Granacher vorgestellt. (pga)