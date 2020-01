Für Thomas Eisele, Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn, ist der Jahreswechsel in ein neues Jahrzehnt am Neujahrsempfang in der Unterkirche, „eine willkommenen Gelegenheit, kurz inne zu halten und auf die Dinge zu schauen, wie sie sind und mit den Hoffnungen zu verknüpfen, was sich in Zukunft ändern oder verbessern könnte.“

Thomas Eisele blickt in seiner Ansprache auch auf das neue Jahr. | Bild: Werner Mueller

Herausforderungen für Seelsorge: Herausforderungen habe die Seelsorgeeinheit mit dem Ausscheiden von Pfarrer Paul Dieter Auer am 21. Juli 2019 zu tragen. „Insbesondere auch die pastoralen Dienste aufrecht zu erhalten können“, so Thomas Eisele. Dankbar seien die Verantwortlichen aus dem Pfarrgemeinderat, dass es mit Dekan Josef Fischer als eingesetzter Administrator Unterstützung gebe. „Doch kann Dekan Fischer die Vakanz eines Priesters in der Seelsorgeeinheit unserer Größe nicht abdecken“, sagt Thomas Eisele.

Aufmerksam verfolgen die Teilnehmer am Neujahrsempfang der katholischen Kirchengemeinde und Gäste die Ausführung von Thomas Eisele. | Bild: Werner Mueller

Verstärktes Engagement: Durch die Freistellung von Pastoralreferent Benedikt Müller in der Pastorale und vom Religionsunterricht sowie den Einsatz einiger pensionierter Priester aus der Umgebung, „ist es weitestgehend gelungen, die Gottesdienste nach der bisherigen Gottesdienstordnung anbieten zu können“, stellt Eisele fest. Die von Paul Dieter Auer frühzeitig und mit Weitsicht eingeführte Möglichkeit und geübte Praxis der Wortgotteskommunionfeier ist ein wichtiger Bestandteil der Gottesdienstangebote und wird es in Zukunft auch verstärkt sein, schiebt Thomas Eisele nach. „Ab Februar werden wir allerdings eine Reduzierung der Gottesdienste vornehmen müssen, sodass lediglich zwei Gottesdienste am Wochenende angeboten werden,“ kündigt der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eisele an. Stattfinden werde dann die Samstags-Vorabendmesse und Sonntagsmesse, jeweils abwechselnd in den Teilgemeinden, sagt Eisele.

Die Sternsinger sind zurückgekehrt und werden am Neujahrsempfang begrüßt. | Bild: Werner Mueller