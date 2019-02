Das neue Wohnquartier Schönblick am Standort des ehemaligen Krankenhauses ist am Entstehen. Wir haben nachgefragt, wie der Baufortschritt und das Interesse an den Eigentumswohnungen sind.

Schnee hemmt Arbeiten

Zu sehen ist auf der Baustelle derzeit nicht viel. Der Schnee hat die ersten im Rohbau befindlichen Blocks des ersten Bauabschnitts eingehüllt. Die Bauarbeiten ruhen aktuell witterungsbedingt weitgehend. Nur vereinzelt sind Bauarbeiter auf der Baustelle aktiv. Ein Winter mit schneebedingter mehrwöchiger Pause hat die Firma FWD Hausbau- und Grundstücks- GmbH aus Dossenheim, die als Bauträger für dieses Projekt verantwortlich zeichnet, offensichtlich einkalkuliert. "Wir sind im Zeitplan", erklärt Dieter Hummel, einer der Geschäftsführer von FWD.

Mit den witterungsbedingten Gegebenheiten in St. Georgen ist das Unternehmen bestens vertraut. Es ist nicht das erste Objekt, das das Unternehmen in der Bergstadt umsetzt. Bereits das Wohnprojekt Lorenzhöhe, das an der Stelle des ehemaligen Altenheims Lorenzhaus entstanden ist, trägt die Handschrift der FWD.

St. Georgen Quartier Schönblick: Spatenstich zum großen Wurf Das könnte Sie auch interessieren

Nachfrage steigt mit Baufortschritt

Die Nachfrage nach den Eigentumswohnungen steigt mit dem Baufortschritt. "Aktuell haben wir etwa 30 Prozent der Wohnungen verkauft", sagt Hummel. Erwartungsgemäß sei das Interesse an den Dachgeschosswohnungen am größten. Mit dem Verkauf der Wohnungen sind die beiden regionalen Bankinstitute, die Sparkasse Schwarzwald-Baar und die Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, beauftragt.

Dass die Nachfrage nach den Wohnungen mit dem Verlauf des Baufortschritts steigt, bestätigt Gabriele Bärmann. Sie betreut bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar den Immobilienmarkt in St. Georgen. "Das Interesse war anfangs verhalten. Aber das war es bei der Lorenzhöhe auch", so die Immobilienberaterin. Als mit der Fertigstellung der Lorenzhöhe auch eine Musterwohnung für das Wohnareal Schönblick zur Besichtigung fertiggestellt wurde, stieg das Interesse jedoch stark an. Dass zum jetzigen Zeitpunkt 30 Prozent der Wohnungen bereits verkauft sind, sei "für St. Georgen ein guter Wert".

73 bis 146 Quadratmeter

Derweil sind die Wohnungen mit Größen von 73 bis 146 Quadratmetern kein Schnäppchen. Und die Preise werden steigen, wie Dieter Hummel bestätigte. "Unsere Kalkulationen sind zwei Jahre alt. Aufgrund der Baukostensteigerung von bis zu 15 Prozent müssen wir die Preise für die Wohnungen ab Mitte Februar anpassen. Allerdings nicht um 15 Prozent." Die Anpassung gelte allerdings nur für die noch nicht verkauften Wohnungen. "Für die Wohnungen, die bereits verkauft sind, gelten selbstverständlich die bisherigen Preise."

St. Georgen Hoher Druck auf dem Immobilienmarkt: Wie junge und alte St. Georgener bei der Wohnraum-Frage zusammenfinden sollten Das könnte Sie auch interessieren