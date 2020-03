von Redaktion

Harald Dörflinger (54) übernimmt ab September 2020 die Leitung der Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn im Dekanat Schwarzwald-Baar. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird er für die Seelsorge von rund 6200 Katholiken in den Pfarrgemeinden St. Georg (St. Georgen) und St. Johann Baptist (Schramberg-Tennenbronn) verantwortlich sein.

Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu am Sonntag mitteilte, wurde diese Personalentscheidung auch in den Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit bekannt gegeben.

Harald Dörflinger wurde am 6. Juli 1965 in Tuttlingen geboren und am 13. Mai 2001 zum Priester geweiht. Nach der Priesterweihe war er als Vikar in Hüfingen (2001-2004) und Tauberbischofsheim (2004-2006) eingesetzt. Seit September 2006 ist er leitender Pfarrer der Pfarreien der Seelsorgeeinheit Tengen (Dekanat Hegau).