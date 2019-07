Die Freude ist gleichermaßen groß, bei Schülern, Eltern, Lehrern, Schulträger und Schulamt. Mit einer von den Grundschülern gestalteten Feier wurde am Donnerstag die neue Rektorin der Grundschule Peterzell, Annette Wagner, offiziell in ihr Amt eingeführt. Damit endet die fast dreijährige Vakanz der Rektorenstelle, die seit dem Ausscheiden von Gerold Hauer 2016 unbesetzt blieb.

Sabine Rösner (links) vom staatlichen Schulamt überreicht der neuen Rektorin der Grundschule Peterzell, Annette Wagner, zum Start einige Geschenke. | Bild: Roland Sprich

Wenngleich Annette Wagner für die Schüler, das Kollegium, Eltern und Schulträger nicht unbekannt ist, sie unterrichtet bereits seit 2013 an der Peterzeller Grundschule, so wurde sie dennoch für das neue Amt gebührend begrüßt. Der geschäftsführende Schulleiter Jörg Westermann, der die Peterzeller Schule in den rektorenlosen Zeit mit betreut hatte, bezeichnete es als „Glücksgriff, dass Annette Wagner in der Grundschule Peterzell Rektorin ist.“ Wenngleich es aus familiären Gründen lange dauerte, bis Wagner die Zusage gab, sich zu bewerben.

„Ohne ein so tolles Kollegium und ohne den Rückhalt meiner Familie hätte ich das Amt nicht übernommen“, sagt Rektorin Annette Wagner. | Bild: Roland Sprich

Die Leiterin des staatlichen Schulamtes Donaueschingen, Sabine Rösner, sagte, dass sich Annette Wagner in Vorgesprächen hervorragend präsentiert habe. Eine Spontanumfrage unter den Grundschülern zeigte, dass die neue Rektorin bei den Schülern äußerst beliebt ist. „Sie ist die beste Mathelehrerin, macht alles gut und ist nett“, so die Meinungen der Schüler.

Mit Tänzen und Gedichten begrüßen die Kinder die neue Rektorin an der Grundschule. | Bild: Roland Sprich

Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger sagte, Wagner übernehme das Amt in „bildungspolitisch turbulenten Zeiten.“ Eine Schulleiterin müsse viele Anforderungen erfüllen und möglichst jeder Interessengruppe gerecht werden. Diese Aufgabe erfordere viel Fingerspitzengefühl. Er sagte aber auch, dass Schule nicht alle Versäumnisse auffangen könne. „Vor allem nicht jene, die woanders entstehen.“

Aufgabe braucht Herzblut

Peterzells Ortsvorsteher Klaus Lauble zeigte sich erleichtert, dass mit Annette Wagner eine Nachfolgerin für Gerold Hauer gefunden wurde, „die die Schule im Sinne von Peterzell leitet.“ Die Aufgabe brauche viel Herzblut, das die neue Rektorin auf jeden Fall mitbringe. Pfarrer Roland Scharfenberg sprach den Wunsch aus, Annette Wagner möge stets eine stärkende Zuversicht unter dem Schirm Gottes finden.

Förderverein hilft mit

Jörg Zimmermann vom Förderverein der Schule sicherte zu, dass der Förderverein die Schule auch weiterhin tatkräftig unterstützen werde. Zuspruch gab es zudem vom Rentnerteam der Schule. Allen voran Ex-Rektor Gerold Hauer und Lehrerin Christa Scharinger, die die Glückwünsche der Schulrentner überbrachten. Die neue Rektorin selbst gab die Komplimente an das Kollegium und ihre Familie zurück. „Ohne ein so tolles Kollegium und ohne den Rückhalt meiner Familie hätte ich dieses Amt nicht übernommen.“

StGeorgen Große Abschiedsparty für Gerold Hauer Das könnte Sie auch interessieren