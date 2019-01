Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat sich in den vergangenen 40 Jahren der Rinderbestand um 44 Prozent verringert, informierte der Kreisvorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), Bernhard Bolkart bei der Versammlung des Kreisverbandes Villingen. In St. Georgen ging der Viehbestand um 32 Prozent zurück.

Zahlen, die im ausgewiesenen Grünlandgebiet des Schwarzwaldes nachdenklich stimmen, auch hinsichtlich der Offenhaltung der Landschaft und der Biodiversität, analysierte er.

Die große Besucherresonanz im Brigacher Engel für das Vortragsthema „Schwarzwälder Bio-Weiderind – eine Alternative für meinen Betrieb?“ unterstrich dies. Thomas Gerspacher und Markus Kaiser von der Erzeugergemeinschaft Schwarzwald Bio-Weiderind (EZG) stellten gemeinsam mit Naturland-Geschäftsführer Martin Bär ihre Vermarktungsstrategie vor.

Die EZG entwickelte sich aus einem Beratungskreis für Mutterkuhhaltung heraus und wurde 1998 gegründet. Aktuell vermarkten Landwirte über die EZG überwiegend im südlichen Schwarzwald und im Kinzigtal über bestimmte Edeka-Märkte nahezu tausend Rinder. Gerne, so Martin Bär, würde die Edeka Südwest die Zusammenarbeit intensivieren und stärker bewerben. Dazu fehlten jedoch die Tiere.

Die drei Redner stellten das Vermarktungskonzept und die Tierhaltung der teilnehmenden Betriebe vor und erläuterten die Basis für den Eintritt in die Erzeugergemeinschaft.

Alle Betriebe sind einem Öko-Verband angeschlossen, haben das Biozeichen Baden-Württemberg und werden von der Tierbeauftragten kontrolliert. Weidegang, Regionalität und bäuerliche Strukturen: Damit erfüllt die EZG das, was derzeit vom Verbraucher gefordert wird. Die EZG stellt sich als Vermittler zwischen Edeka und den Landwirten dar, übernimmt Organisatorisches und die Abrechnung. Für Qualität und Transport ist der Landwirt zuständig.

„Es ist schwierig, Angebot und Nachfrage abzustimmen“, erklärte EZG-Vorsitzender Thomas Gersbacher. Aber nur, wenn eine zuverlässige und kontinuierliche Belieferung stattfinde, funktioniere das System. Dazu müsse der übliche Ablauf in den Mutterkuhbetrieben, die im Frühjahr ihre Tiere kalben lassen und vor dem Winter die Jungtiere absetzen, anders ablaufen.

Die EZG vermarktet Tiere, die bis zu zwei Jahre alt werden können. Das erfordert vom Mutterkuhbetrieb weitere Haltungsmöglichkeiten, die über das Übliche hinausgehen. Bei den Landwirten warben die drei Redner für ihre Erzeugergemeinschaft und zeigten für die arbeitsteilige Betriebsstruktur neue Wege und Modelle auf.

An verschiedenen Beispielen zeigte Markus Kaiser, dass Mutterkuhhaltung bei der EZG sehr professionell ablaufen muss, damit Qualität und Preis stimmen. Um die Landwirte hier zu unterstützen, bietet die EZG Fachberatung und Weiterbildung. Viele Fragen und eine rege Diskussion zeigten das Interesse der Landwirte im Saal am Thema und am Gedankenaustausch.

Weitere Veranstaltungen

Am Montag, 14. Februar, bietet der BLVH-Kreisverband Villingen einen Vortrag zum Thema "Grünland nach dem Trockenjahr. Was war und was ist jetzt zu tun". Treffpunkt ist um 20 Uhr im Gasthof De Engel in St. Georgen – Brigach. In Zusammenarbeit mit dem BLHV – Kreisverband Donaueschingen heißt das Thema am 11. April "Sicherer Umgang mit Großvieh" um 20 Uhr im Gasthaus Löwen in Furtwangen – Schönenbach.