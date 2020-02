Das Kursprogramm des Turnvereins St. Georgen für das Sommersemester ist fertig und liegt in den Geschäften und Banken in der Stadt aus. Ebenso kann man auf der Homepage des Turnvereins alle Informationen zu den Fitness- und Gesundheitskursen sowie zu den Kinderkursen finden und sich auch direkt anmelden. Start der Kurse ist nach Fasnacht.

Den Körper formen

Speziell für Mütter mit Kind gibt es zwei Angebote: Der Kurs „Mama Fit“ richtet sich an Mütter mit Kindern bis zwei Jahren. Er soll die Teilnehmerinnen wieder in Schwung bringen und den Körper formen. Es werden verschiedene Übungen gezeigt, die vor allem den Beckenboden, Bauch, Beine, Po und Rücken stärken. Das Baby wird in das Training mit eingebunden. Dieser Kurs sollte erst nach der Rückbildungsgymnastik besucht werden, so die Veranstalter. „Mama Fit“ findet an zehn Vormittagen immer freitags von 9 bis 10 Uhr statt, Start: 28. Februar.

Kinder dürfen mitkommen

Das Angebot „Pilates mit Kind“ ist ab sechs Wochen nach der Spontangeburt oder ab zwölf Wochen nach Kaiserschnitt geeignet. Angepasst ist es an einen Rückbildungskurs und auch für Mamas mit Rectusdiastase geeignet. Kinder bis zum dritten Lebensjahr können gerne mitgebracht werden. Los geht es ab 4. März, der Kurs findet an zehn Vormittagen jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr statt.