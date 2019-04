von Lea Spormann

Das 37 Jahre alte Amateurtheater Fieber lädt ins Theater am Deutschen Haus zu einem Krimi ein. Dieses Mal heißt das Stück „Einladung zum Mord“ welches von Wolfgang Binder geschrieben wurde.

Die Handlung dreht sich um einen Verlagschef, der seine all Top-Autoren für ein Wochenende in seine Villa einlädt. Als der Verleger offenlegt, dass es sich bei dem Treffen um einen Wettbewerb handelt, bei dem die Autoren Geld und Ruhm erlangen können, kommen Konkurrenzkämpfe auf – die sechs Schreiber schweben schon bald in großer Gefahr. Die Hauptdarsteller sind Chiara Sigwarth, Julian Riedmüller, Konni Spormann, Tobias Schütz, Detlef Fuchs, Hermann Pfeiffer, Alexander Pfeiffer und Richard Schöb. Regie führt diesmal Sascha Podorovic.

"Es macht einfach Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen und es kann durchaus mal eine Herausforderung sein." Detlef Fuchs | Bild: Lea Spormann

Tobias Schütz ist der Gesamtleiter des Theaters und seit 2012 dabei. „Ich bin durch meine Frau dazu gekommen“, erzählt er. „Ich denke, dass es mir schon immer in den Genen liegt, Theater zu spielen, da mein Vater auch schon auf der Bühne stand.“ Ihm gefalle es vor allem, auf der Bühne in andere Rollen schlüpfen zu können und mal aus seinem echten Leben herauskommen zu können.

"Ich mag es sehr in so einem Theater mitzuspielen. Es macht auch einfach Spaß, sich in andere Charaktere zu denken." Alexandra Pfeiffer | Bild: Lea Spormann

Das besondere an dem Theater Fieber sei aber, dass jeder Schauspieler freiwillig seine Freizeit opfert, um jedes Jahr aufs neue wieder bei dem Stück dabei sein zu können. "Wir kriegen es einfach immer wieder hin als Team in unserer Freizeit rechtzeitig ein Stück auf die Beine zu stellen, das ist einfach toll", sagt Tobias Schütz.

"Es ist toll in Rollen zu schlüpfen und sich dadurch in anderen Welten zu bewegen. Außerdem ist es eine coole Gruppe." Hermann Pfeiffer | Bild: Lea Spormann

Normalerweise spielt das Theater Fieber einmal im Jahr nur auf Spendenbasis im St. Bruder Klaus Gemeindezentrum Villingen. Doch nachdem sie dieses Stück bereits letztes Jahr im September aufgeführt hatten, wurden sie vom Deutschen Haus angefragt, ob sie noch einmal in St.Georgen spielen möchten. "Das Theater Fieber durfte schon öfters mit St.Georgen zusammen arbeiten. Ich würde sagen wir sind befreundete Theater Häuser", sagt Tobias Schütz.

Bereits letztens Jahr spielte das Theater Fieber das Stück "Einladung zum Mord "in Villingen. Nun spielen sie das Stück im Theater im Deutschen Haus. | Bild: Lea Spormann

Dieses Jahr hatte das Theater einige Schwierigkeiten bei der Besetzung der Frauen-Rollen. Daher freut sich das Theaterteam immer über neue Akteure. „Auch Leute mit Lampenfieber können sich gerne melden, denn vom Bühnenbild bis zum Soufflieren gibt es immer etwas zu tun“, berichtet Tobias Schütz.

Er empfhielt allen sich das Stück anzusehen. "Es ist bei diesem Krimi einfach nie ersichtlich wer der Mörder war und es macht richtig spaß mit zu Rätseln", sagt er. Außerdem meint er habe das Stück einen besonderen Charme, vor allem durch die Autoren, die alle auf ihre eigene Art besonders sind. Proben tut das momentan rund 16-köpfige Team immer donnerstags ab 19 Uhr im Gemeindezentrum St. Bruder Klaus. Wer Interesse hat einmal vorbei zu schauen, kann sich unter regie@theaterfieber.de melden.