Mit einer neuen Gottesdienstreihe will die evangelische Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn Gottesdienstbesucher für neues Liedgut begeistern und ihnen eine Alternative zum sonntäglichen Kirchenbesuch bieten. Am Samstag, 23. Februar, findet dazu um 18 Uhr die Auftaktveranstaltung im Ökumenischen Zentrum statt.

Neues Liederbuch

Lisa Interschick, Pfarrerin des Gemeindebezirks Johannes, erläutert die Idee, die hinter der Gottesdienstreihe Evensong steckt. "Entstanden ist die Idee aufgrund des neuen Liederbuchs, das es als Anhang zum Gesangbuch gibt." In diesem Liederbuch wird das vorhandene Liedgut des Gesangsbuchs um moderne Lieder ergänzt. Auf diese Lieder aus dem 20. und 21. Jahrhundert soll der Schwerpunkt der Reihe liegen, die mit Ausnahme des Auftaktgottesdienstes künftig immer am ersten Samstag im Monat um 18 Uhr im Ökumenischen Zentrum (Öku) stattfinden soll.

Bewusst ökumenischer Ansatz

Musikalisch wird der Abendgottesdienst von Kantor Jochen Kiene am Flügel begleitet. Dabei soll der Evensong-Gottesdienst bewusst ökumenisch aufgezogen werden. Beim Auftakt an diesem Samstag wird neben der evangelischen Kantorei auch Pastoralreferent Benedikt Müller von der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn dabei sein. Ebenso gilt das Angebot auch für die Mitglieder aus Tennenbronn.

Auch die Gottesdiensttexte sollen moderner sein

Auch die Liturgie wird an diesem Abend etwas offener gehalten werden und sich nicht nur an reinen Bibeltexten orientieren. "Wir werden auch moderne Texte lesen", so Pfarrerin Lisa Interschick.

Gerade auch Familien als Zielgruppe

Ganz bewusst wurde der Termin auf den frühen Samstagabend gelegt, um so auch Gemeindegliedern und vor allem auch Familien die Möglichkeit zu geben, einen Gottesdienst außerhalb der üblichen Zeiten am Sonntagmorgen zu besuchen. Aus diesem Grund wird an den Sonntagen nach dem "Evensong"-Abend kein Sonntagsgottesdienst im Öku stattfinden. "Ich habe auch alle frisch vermählten Paare, die ich in den vergangenen drei Jahren getraut habe, sowie die Eltern von Taufkindern persönlich eingeladen."

Termine bis Ende des Jahres schon fix

Lisa Interschick hofft, dass das Konzept von den Gottesdienstbesuchern angenommen wird. Vorerst sind die Termine bis Ende des Jahres festgelegt. Der nächste Evensong findet am Samstag, 6. April, um 18 Uhr im Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe statt. Jeweils ab 17.45 Uhr besteht die Möglichkeit, die neuen und noch nicht bekannten Lieder zu proben.