Kirchenführer, das sind in der Regel oftmals schmal gebundene Broschüren, die dem Leser das Wichtigste aus einer Pfarrgemeinde und deren Kirchen erzählen. Eigentlich sollte das in der Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn auch so sein. Allerdings liegt der Zeitpunkt der letzten Auflage im beiden Pfarrgemeinden recht lange zurück. In Tennenbronn ist der Kirchenführer 1988 erschienen und in St. Georgen 1993. Dazu kommt, dass sich seither allerhand verändert hat und manches nicht mehr stimmt.

Gestaltungsidee: Nach dem Zusammenschluss zur Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn lag es nahe, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich die Seelsorgeeinheit künftig nach außen präsentieren will. So wurde die Idee entwickelt, für St. Georgen und Tennenbronn eine gemeinsame Broschüre herauszubringen. Was zusammengehört, soll auch gemeinsam in einer Broschüre gezeigt werden, war dazu von Pfarrer Paul Dieter Auer zu hören.

Nach dem Zusammenschluss zur Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn lag es nahe, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich die Seelsorgeeinheit künftig nach außen präsentieren will. So wurde die Idee entwickelt, für St. Georgen und Tennenbronn eine gemeinsame Broschüre herauszubringen. Was zusammengehört, soll auch gemeinsam in einer Broschüre gezeigt werden, war dazu von Pfarrer Paul Dieter Auer zu hören. Erfahrung: Die Neuauflage der Broschüre wurde vom Pfarrgemeinderat beschlossen und so begann Jochen Schultheiß, in seiner Eigenschaft als Kirchenhistoriker tätig zu werden. Erfahrung hat er bereits 2007 mit der Herausgabe der Broschüre zum 100-jährigen Bestehen der St. Georgskirche gesammelt. So richteten sich die Blicke auf ihn. Glücklicherweise konnte Schultheiß auf Manuskripte der Jubiläumsschrift zugreifen, was ihm für die St. Georgener Pfarrei durchaus hilfreich war. Auf insgesamt 112 Seiten sind die beiden Kirchen beschrieben. Dazu kommen noch vier Kapellen auf Tennenbronner Gemarkung.

Lange Vorlaufzeit: Jochen Schultheiß wusste schon, welche Aufgabe da auf ihn zukommt. Schreiben gehört zu seiner Passion und so stellte sich recht bald in seinem Kopf dar, was alles in der Broschüre stehen soll. Als er sich dann das Projekt vorstellen konnte, begann es 2017 mit den einzelnen Kapiteln. Was St. Georgen betroffen hat, stand noch von 2007 zur Verfügung. Mehr Aufwand war in Tennenbronn zu leisten. Freimütig sagt Schlutheiß: "In Tennenbronn kannte ich mich nicht aus und war auf fremde Hilfe angewiesen. Gemeinsam mit Pfarrgemeinderat Michael Hilser habe ich das Dorf mit all seinen Seitentälern erkundet."

Fremde Hilfe: Ein wichtiger Moment war, dass Jochen Schultheiß auf das Stadtarchiv von Schramberg zugreifen konnte. "Stadtarchivar Carsten Kohlmann stellte mir die zum Neubau der katholischen Kirche in Tennenbronn gebundenen Ausgaben des Tennenbronner Anzeigers zur Verfügung. Kaum zu glauben, was darin alles veröffentlicht wurde. Für mich war das eine überaus wichtige Hilfe", ist von Schultheiß zu vernehmen. Hilfe bei der Broschürengestaltung bekam die Pfarrgemeinde durch die Grafikerin Julis Kerber aus Orsingen-Nenzingen.

Ein wichtiger Moment war, dass Jochen Schultheiß auf das Stadtarchiv von Schramberg zugreifen konnte. "Stadtarchivar Carsten Kohlmann stellte mir die zum Neubau der katholischen Kirche in Tennenbronn gebundenen Ausgaben des Tennenbronner Anzeigers zur Verfügung. Kaum zu glauben, was darin alles veröffentlicht wurde. Für mich war das eine überaus wichtige Hilfe", ist von Schultheiß zu vernehmen. Hilfe bei der Broschürengestaltung bekam die Pfarrgemeinde durch die Grafikerin Julis Kerber aus Orsingen-Nenzingen. Das fertige Werk: In dem gebundenen Werk sind rund 160 Bilder veröffentlicht. Zahlreiche Abbildungen sind historischer Art. "Ein Bild wurde mir von einem Bekannten übergeben", alle anderen Bilder hat Jochen Schultheiß selbst fotografiert. Inhaltsgleich werden beiden Kirchen beschrieben. Begonnen mit der Historie und dem später erfolgten Abbruch beider Gotteshäuser. Am 16. Mai 1960 wurde mit dem Abbau der Kirche in St. Georgen begonnen, in Tennenbronn fand der Abbau 1967 statt. Beschrieben werden in St. Georgen die Altarwand und in beiden Kirchen die Orgeln, welche aus der Neuzeit stammen. Kurz vor Weihnachten wurden die 750 Broschüren angeliefert. Der Verkaufspreis ist mit fünf Euro überaus günstig gehalten. In beiden Kirchen und den Pfarrämtern liegen die Broschüren ab sofort aus.