All jene, die das Narren-Gen in sich tragen, haben in diesem Jahr ausreichend Gelegenheit, der Narretei zu frönen. Bis zum Aschermittwoch am 6. März gibt es in St. Georgen zahlreiche närrische Saal- und Straßenveranstaltungen. Wir haben den Überblick:

Die Narrenzunft St. Georgen lädt am Samstag, 26. Januar, im Theater im Deutschen Haus zum "Dinner für 100". Zu närrischen Programmpunkten mit Showtänzen, Sketchen und Büttenreden wird den Besuchern ein mehrgängiges Menü serviert.

Nesthexen auf Weltreise

Am Samstag, 9. Februar, laden die Nesthexen um 20 Uhr zu ihrem Ball in die Stadthalle ein. Dabei werden die Nesthexen die Besucher auf ihrer "Weltreise" mit zu den schönsten Plätzen der Welt nehmen.

Eine Nesthexe posiert für den Fotografen. Der drittälteste St. Georgener Fasnachtsverein lädt am 9. Februar zum Ball unter dem Motto „Weltreise“ ein. | Bild: Sprich, Roland

In die heiße Phase startet die Bergstadtfasnet ab dem schmotzigen Donnerstag, 28. Februar. Vormittags werden die Schüler von den Narren aus dem Unterricht erlöst. Um 13 Uhr findet der Sturm auf das Rathaus statt, bei dem die Narrengruppen versuchen werden, den Rathausschlüssel und damit symbolisch die Macht an sich zu nehmen. Um 14.30 Uhr beginnt der Kinderumzug. Anschließend ist Kinderball in der Stadthalle.

Abends ist der Griff in die Kostümkiste gefragt, wenn die katholische Kirchengemeinde ab 20 Uhr zum Maskenball in die Unterkirche lädt. Die Macher haben ein buntes Unterhaltungsprogramm vorbereitet, unter anderem wird Gerhard Mengesdorf eine Büttenrede halten, ebenso wird es Auftritte von Tanzgruppen des Turnvereins geben. Außerdem hat die Guggenmusik Bloosarsch einen Auftritt angekündigt.

Bürgerwehr feiert Hamburg

Am Samstag, 2. März, findet um 20 Uhr in Peterzell der Bürgerwehrball statt. Das Motto lautet "Hamburg, meine Perle" und die Peterzeller Narren werden die Mehrzweckhalle sicher nicht nur in die sündige Rotlichtmeile auf der Reeperbahn verwandeln.

Am Sonntag, 3. März findet in der katholischen Kirche um 10 Uhr der Gottesdienst mit Beteiligung der kostümierten Narren statt. Anschließend ist Frühschoppen mit Mittagessen in der Unterkirche. Abends findet dort bei freiem Eintritt der große Fasnetsball statt. Das Motto lautet noch einmal Maskenball. Als Programmpunkte werden unter anderem eine Büttenrede von Ute Scholz und der Auftritt des Männerballetts der Narrenzunft erwartet.

25 Gruppen beim Umzug

Am Rosenmontag, 4. März, beginnt um 14 Uhr der große Rosenmontagsumzug. Rund 25 Gruppen haben sich bisher angemeldet. Der Umzug löst sich in der Stadtmitte auf, wo anschließend im Narrendorf auf dem Marktplatz gefeiert wird.

Am Fasnachtsdienstag, 5. März, dürfen die jüngsten Narren beim Kinderball in der Unterkirche den Großen beim närrischen Feiern nacheifern, bevor um 19 Uhr die Fasnet auf dem Marktplatz verbrannt wird.