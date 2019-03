Kurz vor Beginn des Kinderumzugs war am Montag nicht klar, ob die Narren wirklich wie üblich durch Peterzell ziehen würden. Sturmtief "Bennet" war den Fasnachtern nicht sonderlich wohlgesonnen und setzte mit starkem Regen und heftigen Sturmböen die Straßen unter Wasser. Schließlich entschied sich Bürgerwehr-Vorsitzender Matthias Aberle für einen Kompromiss: Die Umzugsstrecke wurde verkürzt. "Von Regen lässt sich der Narr nicht unterkriegen", sagte er.

Viele kleine und große Engelegoaschter laufen durch die Straßen von Peterzell. | Bild: Svenja Graf

Und so ertönte pünktlich um 10 Uhr die Kanone der Bürgerwehr und der Zug setzte sich in Bewegung. Gemeinsam mit den Engelegoaschtern zogen viele kleine und große Narren durch Peterzell und tanzten zu den fetzigen Klängen der Guggenmusik Bloos-Arsch, die ihrem frierenden Publikum ordentlich einheizte. An mehreren Zwischenhalten gab es außerdem Brezeln und Getränke von engagierten Peterzeller Bürgern. Im Anschluss ging das närrische Treiben mit einem bunten Programm in der Mehrzweckhalle weiter. Matthias Aberle zeigte sich zufrieden: "Es ist richtig toll, dass trotz des Wetters so viele Leute beim Umzug dabei waren – ich hatte mit weniger gerechnet."