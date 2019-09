Vier unbekannte Jugendliche haben in der Nacht auf Freitag am Bildungszentrum auf dem Roßberg einen Müllcontainer und eine Hauswand beschädigt. Nach Angaben der Polizei schoben die Jugendlichen in der Straße „Im Hochwald„ gegen 2.30 Uhr in der Früh einen Container mutwillig gegen eine Wand.

Durch den lauten Schlag wurde ein Anwohner auf das nächtliche Geschehen aufmerksam und sah vier dunkel gekleidete Jugendliche, die sich rasch entfernten. Die Polizei St. Georgen ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigungen und bittet um Hinweise auf die vier beteiligten Jugendlichen unter der Telefonnummer 07724/949500.