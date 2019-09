Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Planungsleistungen für die Sanierung des „Roten Löwen“ vergeben. Damit kann nun die Planung der Arbeiten offiziell beginnen. Am wichtigsten dabei sind die Leistungen der Architekten. Diese werden, so sagt Stadtbaumeister Alexander Tröndle auf eine SÜDKURIER-Anfrage, nun verschiedene Vorschläge für die Umsetzung der Sanierung erarbeiten. Diese sollen bis Januar vorliegen.

Danach könnte die Ausschreibung beginnen. Angedacht ist hierfür der Zeitraum April und Mai. Im Sommer könnten die Handwerker loslegen. Ebenfalls vergeben wurden die Planung des Tragwerks, Elektro, Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr beschlossen, das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert zu sanieren. Veranschlagt sind hierfür Kosten von etwa 4,3 Millionen Euro. Etwa die Hälfte davon wird durch Fördermittel des Landes abgedeckt.