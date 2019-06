Neun Monate lang war Anne Habermeier aus Langenschiltach in Ghana in Afrika und arbeitete dort bei einem Weltwärts-Freiwilligenprojekt im Bereich Kinderbetreuung. Jetzt kehrte die 20-Jährige mit vielen Eindrücken und einem veränderten Blickwinkel auf viele Dinge des täglichen Lebens zurück in die Heimat.

Das ist doch nicht heiß

Als „eher angenehm“ empfindet Anne Habermeier die hochsommerlichen Temperaturen von 30 Grad und mehr, unter denen ganz Deutschland derzeit stöhnt. Im vergangenen dreiviertel Jahr hat sich die junge Frau an das afrikanische schwül-heiße Klima gewöhnt. „Wenn es da nach einem Regen auf 26 Grad abkühlte, haben die Menschen dort das als kühl empfunden und einen Pullover angezogen“, schmunzelt Anne Habermeier.

Priviligiertes Leben

Das unterschiedliche Empfinden von Hitze könnte stellvertretend stehen für viele Dinge, zu denen Anne Habermeier während ihres Auslandaufenthalts Vergleiche zwischen dem Leben in Afrika und Deutschland gezogen hat. „Ich habe gelernt, dass wir in Deutschland sehr privilegiert leben dürfen und dass in anderen Ländern vieles sehr viel einfacher gehen muss.“ Beispielsweise haben die Kinder dort keine Spielsachen. „Aber das macht den Kindern dort nichts aus. Sie sind kreativ und behelfen sich, in dem sie alte Autoreifen und Gegenstände aus dem Müll zu Spielzeug umfunktionieren.“

Erstes Lernen

Anne Habermeiers Aufgabe in dem kleinen Dorf bestand darin, Erzieherinnen eines Kindergartens bei deren Arbeit mit den Anderthalb- bis Sechsjährigen zu unterstützen. Dabei stellte sie fest, „dass die Erzieherinnen dort eher wie Lehrer arbeiten“. Bereits Dreijährige lernen auf spielerische Art das Alphabet und Zahlenreihen. „Da werden auch schon Klassenarbeiten geschrieben.“ Die Langenschiltacherin hat aber nicht nur den Kindern etwas beigebracht. Auch sie selbst hat viel gelernt. Nicht nur, dass sie komplett auf sich allein gestellt war und Dinge des täglichen Lebens wie Haushalt in Ordnung halten und Wäsche waschen selbständig erledigen musste. Auch geistig sei sie gereift, erklärt sie. Da das Dorf, in dem sie arbeitete, muslimisch geprägt war, habe sie viel über den Islam gelernt. Und ihr sei bewusst geworden, wie viel Müll täglich produziert werde. „In Ghana gibt es keine Müllabfuhr. Dort liegt der Müll einfach auf der Straße. Das sind Unmengen.“ Sie habe sich deshalb künftig einen bewussteren Umgang mit dem Thema Verpackungsmüll vorgenommen.

Viele Freundschaften

Nach ihrer Rückkehr freute sich Anne Habermeier in erster Linie auf ein Wiedersehen mit ihrer Familie und ihren Freunden. Freunde habe sie auch in Afrika gefunden, zu denen sie noch Kontakt hält. „Dort war es auch einfacher, jemanden zu treffen. Man ist einfach rausgegangen und irgendjemand hat man schon getroffen.“ Das sei in Langenschiltach nicht ganz so einfach.

Noch ein Praktikum

Bevor Anne Habermeier im Oktober ihr Studium für anwendungsorientierte interkulturelle Sprachwissenschaften in Augsburg beginnt, möchte sie noch ein Praktikum in einem Kindergarten machen. „Ich habe mich in Ghana oft gefragt, wie würde dies oder jenes wohl in einem deutschen Kindergarten jetzt funktionieren.“