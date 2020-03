Die St. Georgener Schützengilde startet mit teilweise neuem Vorstandsteam durch. Nachdem es in den vergangenen Monaten zu Querelen mit dem bisherigen Vorsitzenden gekommen war, der im November kurzfristig alle Ämter mit sofortiger Wirkung niederlegte, signalisiert der neue Vorstand Aufbruchsstimmung.

Mit Raphael Weisser als neuem Oberschützenmeister und Clemens Haas als im Amt bestätigten Vizevorsitzenden will die Schützengilde wieder zu alter Stärke zurückfinden. Die Reibereien mit dem bisherigen Vorsitzenden Manfred Schröder, die schließlich zum Ausscheiden Schröders und weiteren Familienmitgliedern führte, seien ein „schleichender Prozess“ gewesen, wie es Haas formuliert. So habe der bisherige Vorsitzende Vorschläge aus den Reihen der Mitglieder zunehmend als Kritik und Angriff auf seine Person empfunden: „Da war es schwer, einen gemeinsamen Konsens zu finden.“

Manfred Schröder nennt als Grund für seinen Rücktritt, dass er mit dem Vereinsleben, wie es sich bei den Schützen abzeichnete, nicht mehr einverstanden und der Zusammenhalt zwischen den älteren und den jungen Mitgliedern gefehlt habe. „Die alten Mitglieder wollen mit den jungen nichts zu tun haben. Es hieß, die Jungen würden sich nur ins gemachte Nest setzen“, erklärt er. Es seien sogar Vorschläge gekommen, dass junge und alte Mitglieder zu getrennten Zeiten das Schützenhaus nutzen sollten. Damit habe er sich letztendlich nicht identifizieren wollen. „Ich bin im Verein wegen des Vereinslebens.“ Schröder betont, dass er viel Herzblut in sein Amt gesteckt habe, nachdem er es 2015 übernommen hatte, als der Verein vor der Auflösung stand. „Ich habe dafür gesorgt, dass wieder Geld in die Kasse kommt und habe neue Mitglieder reingebracht.“

Das sieht auch Vizevorsitzender Haas ähnlich: Schröder habe „sehr viel Gutes für den Verein getan, das wollen wir hier gar nicht in Abrede stellen“. Man wolle nicht nachtreten, sondern den Blick auf die zukünftige Ausrichtung des Vereins lenken, etwa auf die Zusammenarbeit der jungen und der älteren Mitglieder. „Wir brauchen die Erfahrung der älteren Mitglieder und Arbeitskraft der Jungen“, so die beiden Vorsitzenden. Insbesondere wolle man auch wieder jüngere Mitglieder gewinnen. Dazu wolle man das Angebot ausweiten und zum Schießsport zusätzlich Bogen- und Armbrustschießen anbieten.

Wenngleich die Schützengilde in der Vergangenheit von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde, so ist der Verein sehr aktiv. Auf Wettkampfebene nehmen die Sportschützen an Kreis- und Bezirksmeisterschaften teil und richten interne Wettkämpfe aus. Finanziell steht der Verein auf sicherem Fundament. „Unsere beiden Schießanlagen sind auf dem neuesten technischen Stand, wir haben in der Vergangenheit viel ins Gebäude und die Schießstände investiert“, sagt Clemens Haas. Personell könnte der Verein noch besser aufgestellt sein, da der Betrieb der Schießanlagen sehr personalintensiv sei.