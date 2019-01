Ende Dezember 2011 vernichtete ein Brand das „Nachtcafé“ im ehemaligen „Sommerauer Hof“ am Storzenberg. Mehrere Jahre ließ der Eigentümer die Brandruine stehen, ehe das völlig zerstörte Gebäude zumindest teilweise abgerissen wurde. Jetzt soll auf dem bestehenden Untergeschoss ein neues Wohngebäude entstehen.

Viel Wohlwollen im Technischen Ausschuss

In der Sitzung des Technischen Ausschusses wurde der Antrag auf Wiederaufbau eines Wohngebäudes am Standort der ehemaligen Gaststätte wohlwollend aufgenommen. „Das kann man nur befürworten. Jahrelang haben wir die Brandruine an der Bundesstraße hinnehmen müssen“, sagte Hansjörg Staiger. Ein Wiederaufbau würde das Stadteingangsbild aufwerten.

Der Ausschuss stimmte dem Vorhaben vorbehaltlich der baurechtlichen Seite einstimmig zu.

Die Art des geplanten Gewerbebetriebs ist noch nicht bekannt

Wie Stadtbaumeister Alexander Tröndle erläuterte, soll an der Stelle ein Wohngebäude mit Gewerbebetrieb erstellt werden. Um welche Art von Gewerbebetrieb es sich dabei handelt, sei nicht bekannt. „Es wird aber kein Gastronomiebetrieb sein.“ Laut Architektenplänen wird es sich um ein recht massives Gebäude handeln.

Früher ein beliebter Treffpunkt

Das „Nachtcafé“ im ehemaligen Sommerauer Hof am Storzenberg war einst ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer. Später richtete ein neuer Pächter dort den „Mo-Club“ ein, eine Mischung aus Lounge und Cocktail-Bar. Zu dem Zeitpunkt fanden dort auch verschiedene Musikveranstaltungen statt.

Brand richtete rund 450 000 Euro Sachschaden an

Wenige Wochen, bevor am 30. Dezember 2011 gegen 15.30 Uhr im oberen Stockwerk des Gebäudes ein Feuer ausbrach, stand das Gebäude leer. Es entstand ein Sachschaden von rund 450 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. In Mitleidenschaft gezogen wurde damals auch das musikalische und technische Equipment einer Punkrockband, die im Untergeschoss einen Probenraum eingerichtet hatte.

Immer wieder Unmut über Brandruine

Zwischenzeitlich sorgte die Brandruine immer wieder für Unmut. So wölbte sich die jetzt noch stehende Mauer des Gebäudes zur Bundesstraße vor einigen Jahren bedenklich stark, so dass ein Einsturz zu befürchten war. Daraufhin ließ der Eigentümer den oberen Teil des Gebäudes abtragen.

