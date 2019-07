Das Jugendbüro unter neuer Leitung

Samira Bensmail ist die neue Leiterin der Kinder- und Jugendbüros in St. Georgen. | Bild: Rolf Hohl

Bei der Sitzung des Jugendgemeinderats wurde am Mittwoch auch Samira Bensmail vorgestellt. Seit dem 1. Juli ist sie die neue Leiterin des Kinder- und Jugendbüros, in das jetzt auch die Leitung des Jugendhauses eingegliedert wurde. In ihrem Amt will die 23-Jährige besonders für eine stärkere Einbindung von Kinder und Jugendlichen in öffentliche Entscheidungen kämpfen, wie sie betont. „Dazu gehört die Öffnung des Jugendhauses. Natürlich sollen sich da weiterhin die Jugendlichen treffen können, aber wir wollen auch stärker mit Eltern ins Gespräch kommen“, so Bensmail. „Wenn ich durch die Stadt gehe, will ich, dass die Leute wissen, wer ich bin.“ Ebenfalls wolle sie in ihrem Amt mehr Freizeitangebote für Jugendliche organisieren. Die Schrambergerin sammelte nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit in Villingen-Schwenningen erste Erfahrungen als Jugendhelferin und Schulsozialarbeiterin in Oberndorf. Dort habe sie zufällig die Anzeige aus St. Georgen in der Zeitung gesehen und sich kurzerhand beworben. Mit dem bekannten Ergebnis: Die Bergstadt ist um ein junges Gesicht reicher. (rho)