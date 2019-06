Der Technologieführer bei Ventilatoren und Motoren, ebm-papst, setzt seinen Wachstumskurs fort. Das am 31. März zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2018/19 schloss das Unternehmen trotz schwierigem Marktumfeld, geprägt von politischen Unsicherheiten und Materialverknappungen, mit einem Umsatzerlös von 2,183 Milliarden Euro ab. Gegenüber Vorjahr (2,046 Milliarden Euro) bedeutet dies eine Steigerung um 137 Millionen Euro (plus 6,7 Prozent), so schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung zur Jahrespressekonferenz. Für das kommende Jahr plant das Unternehmen aber mit einer Steigerung 1,6 Prozent sehr viel vorsichtiger.

Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Unternehmensgruppe, sagt: „Hinter uns liegt erneut ein erfolgreiches Wachstumsjahr, bei dem wir viele unserer Ziele deutlich übertreffen konnten.“ Bereits seit zwei Jahren stelle man das Unternehmen mit „one ebm-papst“ für eine langfristig gute Zukunft auf. „Aktuell arbeiten wir an rund 20 Reorganisationsprojekten, die alle Standorte und Bereiche einbeziehen, vom Vertrieb über den Einkauf bis hin zur Entwicklung“, so der ebm-papst-Chef.

Mitarbeiterzahl sinkt deutlich

Der Standort St. Georgen, dem auch die Werke in Herbolzheim und Lauf zugeordnet sind, ist nach schwierigen Herausforderungen im Automobilsegment nach einem schmerzhaften Sanierungskurs, so heißt es, wieder in der Erfolgsspur. Der Umsatz konnte dabei um 12,7 Prozent auf 501 Millionen Euro gesteigert werden. Dem gegenüber steht allerdings ein deutlicher Stellenabbau. Die Zahl der Beschäftigten sank von 1936 auf 1776. Im September 2018 waren die Entlassungen bekannt geworden. Monatelang liefen zuvor Verhandlungen, wie man den Problemem im Automotive-Bereich begegnen soll. Teil des Kompromisses war auch, dass die Beschäftigten unbezahlt eine halbe Stunde Mehrarbeit leisten müssen.

St. Georgen Ergebnis der Verhandlungen: 100 Mitarbeiter werden bei ebm-papst entlassen Das könnte Sie auch interessieren

Die Zahl der Auszubildenden und dualen Studenten am Standort St. Georgen konnte leicht erhöht werden. 97 junge Arbeitnehmer werden so derzeit vom Unternehmen ausgebildet. Insgesamt hat ebm-papst in diesem Bereich aber ein leichtes Minus zu verzeichnen. Zum Stichtag zum Ende des Geschäftsjahres waren 363 Auszubildende und DH-Studenten (-2,2 Prozent; Vorjahr: 371) beschäftigt.

Weltweit ist die Zahl der Beschäftigten der ebm-papst-Gruppe nahezu konstant geblieben. Von 15 111 sank sie nur leicht auf 15 058. Dabei ist in Deutschland ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, während an ausländischen Standorten mehr Menschen beschäftigt sind. Hinter diesen Zahlen stehen erhebliche Investitionen. ebm-papst treibt seine Internationalisierungsstrategie „local for local“ voran und hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Investitionen im Ausland mit 41,3 Millionen Euro (Vorjahr: 22,1 Millionen Euro / plus 86,5 Prozent) nahezu verdoppelt. Geplant sind unter anderem neue Standorte in Xian (China) und Johnson City (USA). In Deutschland wird ab Herbst mit dem Bau des Technologiezentrums für Forschung und Entwicklung in Mulfingen begonnen.