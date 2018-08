von SK

An einer der bei den Bürgern beliebten Seeterrassen am Klosterweiher wurde die Sandsteinwand in der Zeit von Montagabend, 30. Juli, auf Dienstagvormittag, 31. Juli, von Unbekannten mit Graffiti beschmiert.

Weiter wurden auch mehrere Hinweisschilder an den Seeterrassen sowie die Holzhütte am Rondell mit Farbe besprüht und zum Teil unkenntlich gemacht.

Bild: Stadt St. Georgen

Die Stadt St. Georgen hat großes Interesse daran, den oder die Täter zu ermitteln. Eine Strafanzeige bei der Polizei ist bereits erfolgt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. (07724)949500, oder bei der Stadtverwaltung, Ordnungsamt, Tel. (07724)87131, melden. Wenn der Hinweis zur Täterermittlung führt, setzt die Stadt St. Georgen eine Belohnung in Höhe von 250 Euro aus.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein