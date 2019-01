Die Grässlin GmbH durchlebt schwierige Zeiten, will aber ab dem kommenden Jahr wieder in die Gewinnzone kommen. Nach Bekanntwerden von 20 weiteren Stellenstreichungen wolle das Unternehmen die Betroffenen nun dabei unterstützen, eine neue Tätigkeit zu finden.

"Wir stehen dazu unter anderem in Kontakt mit anderen Unternehmen in der Region", sagt Unternehmenssprecherin Dorothea Fichter-Fechner. Die Betroffenen haben die Nachricht, so die Sprecherin, gefasst aufgenommen. Auch, wenn darüber natürlich niemand erfreut sein könne. Und weiter: "Es ist klar, dass in einer solchen Situation auch Ängste und Enttäuschungen hochkommen."

Image ist ein Problem

Derzeit ist die Firma in den Bereichen Entwicklung, Vertrieb und Marketing auch auf der Suche nach neuen Arbeitskräften. "Der Arbeitsmarkt ist allerdings gerade sehr schwierig", sagt Dorothea Fichter-Fechner. Das angekratzte Image der Firma, das durch die schlechten Nachrichten der vergangenen Jahre gelitten hat, ist dabei nicht förderlich. "Das ist ein echtes Problem", so die Unternehmenssprecherin weiter. Das ziehe Grässlin immer wieder nach unten. "Die meisten denken, uns gibt es gar nicht mehr", sagt sie. Dabei seien auch in Zukunft 50 Mitarbeiter beschäftigt, die weiterhin sehr loyal zum Unternehmen seien.

Nach der sogenannten Restrukturierung will Grässlin mit dann noch 50 Mitarbeitern in 2020 wieder in die Gewinnzone fahren. In 2018 habe der Umsatz bei 14 Millionen Euro gelegen, für 2019 sind 15 Millionen Euro geplant. Mit der neuesten Produktlinie, einer Zeitschaltuhr, die beispielsweise auch eine Steuerung per Smartphone erlaubt, sei man in Sachen Technik wieder weit vorne.

Nach der Entlassungswelle im Jahr 2017 haben sich einige Grässlin-Beschäftigte hilfesuchend an die IG Metall gewandt. Ein solches Angebot bestehe auch in diesem Fall, so Gewerkschaftssekretär Oliver Böhme. Weil die Firma allerdings keinen Betriebsrat habe, stehe man derzeit nicht in Kontakt.