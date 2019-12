Das Einrichtungshaus Finkbeiner ist Geschichte. Ende November schloss Inhaberin Helga Bösl das große Verkaufsgeschäft in der Schramberger Straße endgültig zu. Damit verliert der St. Georgener Einzelhandel das letzte inhabergeführte Möbelhaus in der Bergstadt und ein Traditionsgeschäft mit fast 60-jähriger Geschichte.

Selbst gebaute Möbel verkauft

1962 eröffnete Schreinermeister Erwin Finkbeiner das von ihm erbaute Möbelhaus in der Schramberger Straße und verkaufte dort sowohl eigene Möbel aus dem Schreinereibetrieb sowie Fremdware. 1979 übernahm seine Tochter Helga das Einrichtungshaus. „Wir hatten in der Anfangszeit das komplette Möbelprogramm. Von Wohn- und Schlafzimmer, Esszimmer, Kinderzimmer bis Küchen. Dazu das Raumausstattungsprogramm mit Bodenbelägen und Gardinen“, zählt Helga Bösl auf.

Vier Etagen sind ein Problem

In den Jahren 1981 und 1984 wurde das Einrichtungshaus modernisiert. In den vergangenen Jahren merkte sie, dass die Infrastruktur des vierstöckigen Gebäudes nicht mehr den Anforderungen der heutigen Kundschaft entspricht. Das auf 900 Quadratmeter über vier Etagen verteilte Angebot wurde für manche Kundschaft zunehmend ein Hindernis, die nicht so viele Treppenstufen gehen konnten. Deshalb reduzierte sie die Verkaufsfläche und spezialisierte sich auf Bettensysteme, Matratzen und Relax-Sessel.

Branche im Rückwärtsgang

Wenngleich das Einrichtungs- und Raumausstattergewerbe in St. Georgen in den vergangenen 20 Jahren stark rückläufig war, von einst einem halben Dutzend Raumausstattern ist heute noch einer übrig, und trotz wachsender Konkurrenz durch Internethandel und große Möbelhäuser, stand das Einrichtungshaus Finkbeiner all die Jahre fest wie ein Fels in der Brandung. „Das Internet habe ich schon zu spüren gekommen. Und wenn ich jetzt nicht aufhören würde, würde ich auch das große Möbelhaus in Villingen-Schwenningen deutlich spüren“, sagt Helga Bösl, die trotz allem Wehmut, der mitschwingt, wenn sie in die fast leeren Räume blickt, auch ein wenig froh ist, dass sie ihren beruflichen Ruhestand jetzt auch genießen kann und sich Zeit zum Wandern nehmen will.

Eineinhalb Jahre Räumungsverkauf

Die Schließung des Einrichtungshauses kommt nicht überraschend, sondern war von langer Hand vorbereitet. Seit anderthalb Jahren lief der Räumungsverkauf. Bis zuletzt haben ihr die Stammkunden die Treue gehalten. Auch um eine Nachfolge hat sich Helga Bösl intensiv bemüht. „Ich habe natürlich versucht, jemanden zu finden, der die Tradition des Einrichtungshauses weiterführt.“ Doch auch hier erwiesen sich wieder die örtlichen Gegebenheiten als Hemmnis. „Heute wollen alle eine große, ebenerdige Fläche.“

Freude über treue Kunden

An der langen Einkaufsnacht des Handels- und Gewerbevereins Ende November hatte Helga Bösl das letzte Mal geöffnet. „Ich möchte mich bei allen Kunden bedanken, die mir über all die Jahrzehnte die Treue gehalten haben“, ist Helga Bösl zum Abschied ein Anliegen.

