Es hat ein bisschen länger gedauert in der Bergstadt, bis die St. Georgener Schüler gemeinsam mit Lehrern und Eltern aktiv wurden. Sechsmal fanden in Villingen-Schwenningen Prostetaktionen gegen den Klimawandel im Rahmen der „Fridays for Future“ statt. Nun wird am Freitag die erste Demonstration in St. Georgen stattfinden.

Schüler bereits in Villingen aktiv

Dabei habe es nicht mehr Zeit gebraucht, um die Schüler der Bergstadt für den Klimaschutz zu interessieren, wie sie gemeinsam mit Gymnasiallehrerin Michaela Conzelmann und Lehrerin Katja Bieg von der Rupertsberg-Grundschule im Bildungszentrum zeigen. Vielmehr waren viele der Schüler vom Gymnasium und der Realschule bereits vorher aktiv unterwegs und seien auf die Demonstrationen in Villingen gegangen, wie der Neuntklässler Arved Räuber berichtet.

Am Anfang gab es auch Gegenwind

Dabei seien die Jugendlichen auch auf Gegenwind gestoßen. „Es gab am Anfang einen Lehrer, der dem kritisch gegenüber stand und auch das Argument, wir würden nur die Schule schwänzen wollen, kam oft“, erzählt Räuber. Genau aus diesem Grund habe man sich auch dazu entschieden, die Uhrzeit der Demonstration in der Bergstadt außerhalb der Schulzeit zu legen, erklärt Valérie Castellani und betont: „Um zu zeigen, dass wir es ernst meinen.“ Dies zeigte Wirkung, stimmt Jonas Riege ein: „Dafür gab es Lob“. Das Argument, man wolle nur die Schule schwänzen, so der Konsens der Schüler, wurde so immer weniger.

„Man achtet selbst mehr drauf“

Dass die Jugendlichen sich wirklich mit der Thematik beschäftigen, merken sie vor allem an sich selbst, sagt Schülerin Luisa Merz. Als sie mit anderen Schülern vor eine Präsentation zum Thema Klimawandel etwas zu trinken kaufen wollte, stellten sie fest, dass sie nicht mit Plastikflaschen in der Hand für ein Umdenken werben könnten. „Man achtet selbst mehr drauf“, stellt die Schülerin durch ihr Engagement fest.

Jeder kann einen etwas beitragen

Auch Arved Räuber bemerkt bei sich selbst ein Umdenken, indem er mittags nichts mehr zu trinken kauft, sondern am Trinkspender der Schule sein Wasser auffüllt. „Da kam uns die Schule entgegen“, stellt er fest. Einig sind sich die Schüler, dass jeder einen Teil dazu beisteuern kann. „Alleine die kleinen Sachen helfen, wie zum Beispiel das Ladekabel auszustecken, wenn es nicht benutzt wird“, sagt Noemi Pop.

Und genau diese Kleinigkeiten und Änderungen sind es, die die Schüler am Freitag um 13.30 Uhr in der St. Georgener Innenstadt anregen wollen. Begonnen werden soll auf dem Marktplatz mit einer musikalischen Einlage der Jazzcrew des Thomas-Strittmater-Gymnasiums unter der Leitung von Benjamin Heil. Von dort aus sollen dann verschiedene Stationen wie das Rathaus, der Bärenplatz und die Stadtterasse angesteuert werden. An jeder Station soll es, so Lehrerin Michaela Conzelmann, Reden von Schülern und Erwachsenen geben.

Schüler und Lehrer rechnen mit 100 Teilnehmern

Am Ende findet sich die Demonstration wieder auf dem St. Georgener Marktplatz ein. Bezüglich der Teilnehmeranzahl sind sowohl die Lehrerinen als auch die Schüler positiv gestimmt. „Wir rechnen mit rund 100 Teilnehmern“, erklärt Michaela Conzelmann. Doch auch wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden am Freitag, ist Lehrerin Conzelmann von der Aktion überzeugt. „Es ist es uns trotzdem wert, auch wenn nur 50 Menschen kommen.“